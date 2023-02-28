Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilindik yalanını CHP’li Başkan çürüttü: Biz ayrımcılık görmedik

Bakanlığımız, belediyemize 3 milyon lira yardımda bulundu. Bir çöp kamyonunun hızlı bir şekilde gönderilmesi talimatını verdi. Sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ben Gölbaşı Belediye Başkanı olarak bütün belediyelerimize ve Bakanımızın ilgisinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Hiçbir ayrımcılık görmedik. Milletimizle birlikte inşallah bu zorlu günleri aşacağımızı umuyorum.

Çok büyük bir tahribat yaşadık. İnşallah milletimizin, devletimizin destekleriyle bu sıkıntılardan da kurtulacağımıza inanıyorum.