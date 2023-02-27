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Hatay Valiliği duyurdu: İkinci bir talimata kadar idari izinli sayılacaklar

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Giriş Tarihi: 27.02.2023 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
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Hatay Valiliği duyurdu: İkinci bir talimata kadar idari izinli sayılacaklar

Son dakika haberine göre... Hatay Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte hamileler, engelliler, 10 yaş altı küçük çocuğu olan kadın memurlar, bakmakla yükümlü engelli çocuğu bulunanlar, şehit yakını ve gaziler ile kronik hastalığı olan personelin, ikinci bir talimata kadar idari izinli sayılacağını bildirdi.

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