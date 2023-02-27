Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Hatay’da depremzedeleri ziyaret etti: Yaralarımızı saracağız





Bakan Akar, daha sonra Orgeneral Güler ile birlikte Alevi İslam İnancını Yaşatma Derneği Onursal Başkanı Nasreddin Eskiocak'a 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Ziyaretten büyük onur duyduğunu dile getiren Eskiocak, "Hayır dualarımız hep sizlerle. Cenab-ı Allah, Cumhurbaşkanı'mıza, hükümetimize, devletimize, milletimize, ordumuza zeval vermesin. Allah sizlere yardımcı olsun. Hem Türkiye'de hem sınır ötesinde bu millet için önemli vazifeleri yerine getiriyorsunuz. Depremin ardından bölgede devriye gezen Mehmetçiği görünce içimiz ferahlıyor. Ordumuzun katkısı çok önemli, bize güç katıyorsunuz" diye konuştu.



Bakan Akar ayrıca depremin ardından bölgedeki çalışmalara katılmak üzere görevlendirilen, bakanlığa bağlı fabrikalarda çalışan işçilerle de bir araya geldi. Daha sonra Kumlu ilçesine giderek AFAD Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalara ilişkin brifing alan Akar, çadır kentteki depremzedeleri de ziyaret etti.

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