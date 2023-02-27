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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti: Yaralarımızı saracağız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.02.2023
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Hatay’da depremzedeleri ziyaret etti: Yaralarımızı saracağız

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da çadır kentte kalan depremzedelerle bir araya geldi. Bakan Akar, depremin çok geniş alanda etkisini gösterdiğini belirterek, "Bütün bakanlıklar, kurum kuruluşlar, devletimiz, milletimiz bütün 85 milyon ayakta. Acımız, kederimiz büyük. Bu yaraları sarmak için ilk günden itibaren asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız" dedi.

Bakan Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Defne ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kurulan seyyar çamaşırhane, banyo ve tuvalet ile fırın ve mutfağı inceledi. Bir öğünde 10 bin kişilik yemek kapasitesine sahip mutfak ile 15 bin ekmek üretim kapasitesine sahip fırında incelemelerde bulunan Bakan Akar, özellikle hijyen ve su konusunda dikkatli olunması, düzenli olarak bölgede bulunan TSK'ya ait laboratuvarlarda bunların analizinin yapılmasının önemini vurguladı. Akar, çadır kenttekilerle bir araya gelerek çocuklarla ilgilendi.

Bakan Akar, depremin çok geniş alanda etkisini gösterdiğini belirterek, "Bütün bakanlıklar, kurum kuruluşlar, devletimiz, milletimiz bütün 85 milyon ayakta. Acımız, kederimiz büyük. Bu yaraları sarmak için ilk günden itibaren asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız" dedi.



Bakan Akar, daha sonra Orgeneral Güler ile birlikte Alevi İslam İnancını Yaşatma Derneği Onursal Başkanı Nasreddin Eskiocak'a 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Ziyaretten büyük onur duyduğunu dile getiren Eskiocak, "Hayır dualarımız hep sizlerle. Cenab-ı Allah, Cumhurbaşkanı'mıza, hükümetimize, devletimize, milletimize, ordumuza zeval vermesin. Allah sizlere yardımcı olsun. Hem Türkiye'de hem sınır ötesinde bu millet için önemli vazifeleri yerine getiriyorsunuz. Depremin ardından bölgede devriye gezen Mehmetçiği görünce içimiz ferahlıyor. Ordumuzun katkısı çok önemli, bize güç katıyorsunuz" diye konuştu.

Bakan Akar ayrıca depremin ardından bölgedeki çalışmalara katılmak üzere görevlendirilen, bakanlığa bağlı fabrikalarda çalışan işçilerle de bir araya geldi. Daha sonra Kumlu ilçesine giderek AFAD Koordinasyon Merkezi'nde çalışmalara ilişkin brifing alan Akar, çadır kentteki depremzedeleri de ziyaret etti.

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