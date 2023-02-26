CHP grubu cumhurbaşkanlığı aday sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdi! Bir aday üzerinde de anlaştılar
14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere az bir süre kalmasına rağmen altılı masa halen bir aday üzerinde uzlaşabilmiş değil. Aday olmak için tüm kartları kullanan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in canlı yayındaki sözlerinin ardından bu sabah kurmaylarını acilen topladı. CHP grubu, Genel Bakan Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı aday sürecinde tam yetki verdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ayrıca toplantıya katılan milletvekillerinin bir aday üzerinde anlaştıklarını da söyledi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun pazartesi günü Meral Akşener ile görüşeceği belirtildi.
Türkiye 11 ili birden etkileyen depremin yaralarını sarma derdine düşmüşken 6'lı masanın tek gündemi belirleyemedikleri aday oldu.
14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere az bir süre kalmasına rağmen altılı masa halen bir aday üzerinde uzlaşabilmiş değil. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığı konusunda masayı ikna etmeye çalışıyor. Masanın kuruluşundan bu yana İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıyor.
Her açıklamasında açıkça söz konusu durumu dile getiren Akşener, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Kılıçdaroğlu ve CHP'li kurmayları bombaladı.
'İmamoğlu için beni aramadı' diyen Kılıçdaroğlu'na 3 ay sonra yüksek perdeden yanıt veren Akşener, 'Ben değil, sen beni arayacaktın' imasında bulundu. CHP'li kurmaylara da 'Beceriksizler, ahmaklar, gerizekalılar' hakaretlerini savurdu.
Öte yandan Akşener, "Bu masa noter görevi görmeyecek" diyerek adaylık meselesinde Kılıçdaroğlu'nun üzerini bir kez daha çizdi.
FAİK ÖZTRAK'IN KRİZİ GEÇİŞTİRME ÇABASI
Öte yandan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Millet İttifakı'nın sözcülerinin Millet İttifakı'nın Genel Başkanlarının sözlerini yorumlamak ya da onlara cevap vermek gibi bir usulü yok." diyerek yaşanan kaosu geçiştirmişti.
Krizin ise 'geçiştirilemeyecek kadar derin olduğu' ortaya çıktı.
CHP'DE OLAĞANÜSTÜ HALLER!
Akşener'in hakaret dolu çıkışlarından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarını olağanüstü toplatıya çağırdı.Toplantı Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde basına kapalı yapıldı. Toplantıda, "Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi" hazırlıkları görüşüldüğü bilgisi paylaşıldı.
KILIÇDAROĞLU'NA TAM YETKİ
CHP grubu, Genel Bakan Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı aday sürecinde tam yetki verdi.
Görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP TBMM grubu olarak 26 Şubat günü olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonra bütün süreçlerde grubumuz adına karar verme sürecinde oybirliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tam yetkilendirilmiştir" dedi.
'BİR ADAY ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARILDI'
Özel ayrıca, toplantıya katılan milletvekillerinin bir aday üzerinde anlaştıklarını da söyledi:
"Arkadaşlarımızın tamamına yakını söz hakkını kullandı. Aday belirleme noktasında metin üzerinde ortaklaştılar. Aslında metinde bulmayacağınız bir isim üzerinde de ortaklaştılar."
Kararın aday krizini aşmaya çalışan altılı masada İYİ Parti'ye karşı bir hamle olduğu değerlendirilirken, Akşener'in bu kararı nasıl karşılayacağı merak konusu oldu.
KILIÇDAROĞLU İLE MERAL AKŞENER PAZARTESİ GÜNÜ GÖRÜŞECEK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'in pazartesi günü bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
A Haber editörü Özkan Özcan canlı yayında konuyla ilgili detayları aktardı.
Özcan "Yarın önemli bir görüşme toplantı var. CHP lideri ile İYİ Parti lideri yarın bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu bu görüşmede Akşener'in CHP'ye yönelik ağır hakaretlerinden duyduğu rahatsızlığı söyleyecek. 6'lı koalisyon 2 Mart'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde toplanacak. O toplantıda cumhurbaşkanı adaylığı konuşulacak. Kılıçdaroğlu'nun aday olacak mı olmayacak mı? sorusunun yanıtının o toplantıda belli olması bekleniyor." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Alanyaspor-GS maçı saat kaçta başlayacak? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? İLK 11'ler...
- Teşkilat dizisi bu akşam var mı, yok mu? 26 Şubat Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
- POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI PA.edu.tr | açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 29. Dönem POMEM isim listesi...
- Diyarbakır, Osmaniye, Adana okullar ne zaman açılacak? 10 İlde okullar hangi tarihte açılacak?
- Ziya Şengül neden öldü, hastalığı neydi? Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hayatı ve futbol kariyeri...
- Öğrenci ve veliler dikkat kesildi! MEB açıklaması takipte! Nisan ara tatili ertelenecek mi, iptal mi olacak?
- YKS 2023 TARİHLERİ | AYT, TYT, YDT başvurusu ne zaman, hangi tarihte? Üniversite sınavı ertelendi mi, son durum ne?
- 8 Eylül 1999 öncesi SİGORTA GİRİŞİ+5000-5975 güne EYT BİLETİ KESİLDİ! İlk maaşa hazır olun! 1 Mart IŞIĞI YANDI! EYT'de son durum ne?
- Green Card başvuru sonucu ÖĞRENME | Sonuçlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Mülakat tarihleri belli oldu mu? ABD Yeşil Kart son durum
- RÜYA TABİRLERİ DEPREM | Rüyada görmek ne anlama gelmektedir, Dini yorumu nedir? Depremde zarar görmemek iyi mi kötü mü?
- MSB DUYURDU! Mart/Nisan celpleri için o tarihler verildi! 6 ay, Bedelli askerlik... 2023 askerlik celpleri ertelendi mi, hangi tarihlere çekildi?
- TC'si 0,2,4,6,8 ile bitenler DİKKAT! Şubat ayı Doğal gaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? 900-2.500 TL arası paranızı o tarihte anında çekin!