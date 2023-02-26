CHP grubu cumhurbaşkanlığı aday sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu’na tam yetki verdi! Bir aday üzerinde de anlaştılar

'İmamoğlu için beni aramadı' diyen Kılıçdaroğlu'na 3 ay sonra yüksek perdeden yanıt veren Akşener, 'Ben değil, sen beni arayacaktın' imasında bulundu. CHP'li kurmaylara da 'Beceriksizler, ahmaklar, gerizekalılar' hakaretlerini savurdu.

Öte yandan Akşener, "Bu masa noter görevi görmeyecek" diyerek adaylık meselesinde Kılıçdaroğlu'nun üzerini bir kez daha çizdi.