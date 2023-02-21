Adaylık krizine "deprem" maskesi! Akşener'in çıkışı sonrası altılı koalisyonda yeni gerginlik

KRİZİ PERDELEMEK İÇİN DEPREM MASKESİNE SIĞINDILAR

Bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken 6'lı koalisyon mevcuttaki adaylık krizini perdelemek için 'deprem' maskesine sığındı. Ortak cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat'ta belirlemesi beklenen 6'lı masa, adayın belirlenme tarihini erteledi.

Geride bıraktığımız günlerde Saadet Partisi ev sahipliğinde bir araya gelen masa üyelerinin 2 Mart'ta tekrardan buluşacağı öğrenilirken bu toplantı da aday isminin telaffuz edilmeyeceği gelen bilgiler arasında.



YİNE ÇAMURA YATTILAR: "TARİH KESİNLEŞSİN ADAY DA AÇIKLANIR"

"14 Mayıs'ta seçim olmaz" kanısında olan 6'ı koalisyonun kurmayları "Tarih kesinleşip seçim takvimi açıklanınca, aday da açıklanır" ifadeleriyle bir kez daha aday açıklama tarihini öteledi.

CHP yandaşı Cumhuriyet'e konuşan masa üyeleri, "Tarih netleşmeden bu olmaz. Cumhurbaşkanı mesela 14 Mayıs'ta olacağını kesin ilan ederse o zaman bu toplantıda adaylık konusu gündeme gelir. Ama 14 Mayıs'ta olacağı meçhul bir seçim için adayın gündeme gelmesi doğru değil. Tarih netleştikten sonra yapılacak ilk toplantıda aday belirlenir ve ilan edilir" değerlendirmesini yaptı.