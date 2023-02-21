Adaylık krizine "deprem" maskesi! Akşener'in çıkışı sonrası altılı koalisyonda yeni gerginlik
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken deprem üzerinden siyasete soyunan 6'lı masada adaylık krizi hala gündemdeki yerini koruyor. Sürekli Kılıçdaroğlu'nu veto eden Meral Akşener "Konuşunca bozguncu oluyorum. Konuşmayacağım ama aynı yerde duruyorum" ifadelerini kullandı. Adaylarını henüz açıklamayan altılı koalisyon adaylık krizinin önüne deprem setini çekti. Koalisyon üyeleri 13 Şubat’ta açıklanması beklenen aday isminin tarihi ertelendi.
Kahramanmaraş merkezli asrın deprem felaketi sonrası devlet milleti ile el el verip yaralarını sararken, 6'lı masa bileşenleri siyasi yağmacılığa soyundu. Muhalefet 'vakit birlik vakti' deyip kenetlenmek yerine acılar üzerinden siyasete girişti.
CHP ve İYİ Parti peşpeşe provokasyonlarını sıraladı, manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılarla yürütülen çalışmaları lekeledi. Öte yandan Türkiye'nin tek yürek olduğu kritik süreçte 6'lı koalisyonda adaylık üzerinden kriz sürüyor.
AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA BİR VETO DAHA
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto edip, her seferinde Ekrem İmamoğlu ismini öne süren Meral Akşener, dikkat çeken bir çıkışta bulundu.
Akşener, "Depremden etkilenen kentlerden 8'inde seçim yapılmasının önünde hiçbir engel yok. Kahramanmaraş, Adıyaman ve özellikle Hatay sorunlu ama çözüm bulunur. " dedi.
Akşener adaylık meselesine ilişkin ise bomba bir açıklama yaptı.
"BOZGUNCU OLUYORUM"
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ettiği konuşmasını hatırlatan İYİ Parti lideri, "Konuşunca bozguncu oluyorum. Konuşmayacağım ama aynı yerde duruyorum." açıklamasını yaparak Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
KRİZİ PERDELEMEK İÇİN DEPREM MASKESİNE SIĞINDILAR
Bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken 6'lı koalisyon mevcuttaki adaylık krizini perdelemek için 'deprem' maskesine sığındı. Ortak cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat'ta belirlemesi beklenen 6'lı masa, adayın belirlenme tarihini erteledi.
Geride bıraktığımız günlerde Saadet Partisi ev sahipliğinde bir araya gelen masa üyelerinin 2 Mart'ta tekrardan buluşacağı öğrenilirken bu toplantı da aday isminin telaffuz edilmeyeceği gelen bilgiler arasında.
YİNE ÇAMURA YATTILAR: "TARİH KESİNLEŞSİN ADAY DA AÇIKLANIR"
"14 Mayıs'ta seçim olmaz" kanısında olan 6'ı koalisyonun kurmayları "Tarih kesinleşip seçim takvimi açıklanınca, aday da açıklanır" ifadeleriyle bir kez daha aday açıklama tarihini öteledi.
CHP yandaşı Cumhuriyet'e konuşan masa üyeleri, "Tarih netleşmeden bu olmaz. Cumhurbaşkanı mesela 14 Mayıs'ta olacağını kesin ilan ederse o zaman bu toplantıda adaylık konusu gündeme gelir. Ama 14 Mayıs'ta olacağı meçhul bir seçim için adayın gündeme gelmesi doğru değil. Tarih netleştikten sonra yapılacak ilk toplantıda aday belirlenir ve ilan edilir" değerlendirmesini yaptı.
ADAYLIK KAVGASI BİR KEZ DAHA TESCİLLENDİ
Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu veto eden açıklamarıyla eşgüdümlü olarak 6'lı koalisyon kurmaylarının depremi bahane edip aday açıklamayacaklarını ilan etmesi, muhalefetin içerisinde bulunduğu vahim durumu gözler önüne sererken adaylık kavgasını da bir kez daha tescilledi.
KILIÇDAROĞLU'NA BU KAÇINCI VETO?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' mesajı verse de İYİ Parti vetosunu bir türlü aşamıyor.
Meral Akşener kazanacak bir aday söylemine sığınıyor, Ekrem İmamoğlu'nun önünü açarak CHP'yi içten vuruyor. Bunun en net örneği de Akşener ve İmamoğlu'nun Saraçhane'de çektiği operasyon olmuştu.
İYİ PARTİ'NİN ANKET OYUNU
Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı yaptığı hamlelerinden biri de 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısıyla gözler önüne serilmişti. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride 'Halkın tercihleri' ibaresi ise tüm dikkatleri üzerine toplamış, İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebi akıllara gelmişti.
13 ŞUBAT KAPIŞMASI: KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'DEN SALVOLAR
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun kurmayları adayın açıklanması için 13 Şubat'ı işaret etmiş İYİ Partililer ısrarla bu durumu inkar etmişti.
Kılıçdaroğlu "Ben Kemal, geliyorum" diyerek adaylığını ilan etmeye kalkmış ancak Akşener yine "Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez" sözleri ile tepkisini dile getirmişti.
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