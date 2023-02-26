26 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kahramanmaraş depremi soruşturmasında tutuklu sayısı 188'e çıktı

Kahramanmaraş depremi soruşturmasında tutuklu sayısı 188'e çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2023 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023
ABONE OL
Kahramanmaraş depremi soruşturmasında tutuklu sayısı 188’e çıktı

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 188'e yükseldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA