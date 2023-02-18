Siyasi yağmacılar masa etrafında toplandı! 6+1'li koalisyondan algı dolu açıklama: "Devlet yok" yalanını sürdürdüler
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası muhalefet partilerinin temsilcileri, "Devlet nerede, devlet yok" kara propagandasıyla, asrın felaketinden siyaset devşirmeye kalkmıştı. Bugün bir araya gelen 6+1'li koalisyonun temsilcileri, algı çalışmalarını tam gaz sürdürdü. Sahadaki muhalif belediye başkanları tarafından da birçok kez yalanlanan asılsız ithamlara sarılmayı sürdüren masa, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından da reddedilen 'salgın hastalık' manipülasyonunu devam ettirdi. Öte yandan asrın felaketi nedeniyle ertelenen ve aday belirleneceği konuşulan rutin toplantının 2 Mart'ta yapılacağı bildirildi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde şu ana kadar 40 bin 642 vatandaşımız hayatını kaybetti, 108 binden fazla kişi de kurtarıldı.
Devlet, depremin yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana yaraları sarmak maksadıyla tüm imkanlarını seferber etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Şu ana kadar vatandaşlarımıza 6 milyar 802 milyon 680 bin lira ödeme gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.
Muhalefet partilerinin temsilcileri ise depremden siyaset devşirerek devletin sahada olmadığını öne sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Ümit Özdağ gibi muhalefet partilerinin genel başkanları, "Devlet yok" kara propagandasıyla algı operasyonlarına girişti.
ALTILI MASA'DAN DEPREM SONRASI SİYASİ YAĞMACILIK!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, otoritelerce yakın tarihin en yıkıcı kara depremi olarak işaret edilen depremler üzerinden Başkan Erdoğan'ı ve hükümeti yıpratma girişiminde bulunmuştu.
"CHP'li belediyelere siyasi tavır var" algısını işleyip çalışmaları sekteye uğratan açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, binlerce insanımızın yaşamını yitirdiği depremleri de "Asrın felaketiymiş..." şeklinde alaycı bir üslupla küçümsemişti.
İYİ Parti lideri Meral Akşener de bu kervana katılmış, millet can derdindeyken o ve ekibi seçim derdine düşmüştü. Akşener seçimlerle ilgili "14 Mayıs'a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran'a kalacağını sanıyorum" demişti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da depremden siyaset devşiren isimler arasında yerini almıştı. Babacan, gittiği yerler 'Devlet Yok' algısını yaymak istemiş, bu girişimi vatandaş nezdinde tepkiyle karşılanmıştı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Enkazdan ilk AK Partililer çıkarıldı" yalanına ortak olmuştu.
BUGÜN YİNE BİR ARAYA GELDİLER: ALGI ÇALIŞMALARINA ARA VERMEDEN DEVAM
6+1'li koalisyonu oluşturan altı partinin genel başkanlarının katıldığı "deprem" gündemli toplantının ardından paylaşılan açıklamada, devleti hedef alan kara propagandalara devam edildi.
"SALGIN HASTALIK RİSKİNE KARŞI GEREKLİ TEDBİRLER ALINMADI" YALANI
İktidarın barınma, seyyar tuvalet ve hijyen konusunda yeterli adımları halen atmadığı, bölgede salgın hastalık riskine karşı gerekli tedbirleri de almadığı kaydedilen açıklamada, deprem sonrası yaşanan iç göçle ilgili de herhangi bir planlama ve yönlendirme yapılmadığı aktarıldı.
Tüm hata, kusur, ihmal ve kasıtların apaçık ortada olduğu belirtilen açıklamada, "Hukuki, idari ve siyasi sorumlular da arşivlenerek dosyalarda ve hafızalarımızda not edilmiştir." ifadesine yer verildi.
BAKAN KOCA "SALGIN HASTALIK RİSKİ YOK" DEMİŞTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin en yoğun hissedildiği ve hasar bıraktığı Hatay'da bugün önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Koca, bölgede salgın riskinin kontrol altında olduğunu, "Örnekler Deprem gibi afetlerden sonra salgın hastalıkların can yakıcı olabileceğini göstermektedir. Suyun sağlıklı olması halk sağlığının başta gelen şartlardandır. Bakanlığımızca şebeke suyunun gittiği yerlerle birlikte bin 181 noktada klor ölçümü yapılmıştır. Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, erken uyarı sisteminin kurulmasıyla şu an kontrol altındadır." diyerek açıklamıştı.
6+1'li koalisyon söz konusu iddialar üzerinden çirkin bir algı operasyonuna girişti.
"BELEDİYELER VE STK'LAR ENGELLENİYOR" YALANI
Siyasi yağmacılığı masanın bir numaralı gündemi haline getiren liderler, "Hiçbir bürokratın inisiyatif alamadığı, her konuda talimatın bir kişiden beklendiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yüzünden acılar ve zayiat katlanarak artmıştır. Afet süreci ne yazık ki iyi yönetilememiş, arama-kurtarma çalışmalarında geç ve yetersiz kalınmıştır. Başlangıçtan itibaren, temel ihtiyaçların temininin ve yardım faaliyetlerinin doğru koordine edilemediği, bunların sonucunda felaketin etkisinin vahim boyutlara ulaştığı acı bir gerçek olarak görülmektedir. Ne yazık ki, belediyeler ve sivil toplum kuruşları arasında ayrım yapılmış, bunların sürece dahil edilmeleri hususunda geç kalınmıştır. Kutuplaştırıcı söylemlerden vazgeçilmemiş, tek bir merkezden alınan kararlar çalışmaları yavaşlatmıştır. Kolluk kuvvetlerinin, madencilerin ve iş makinelerinin sahaya geç gönderilmesi, sosyal medya platformlarında bant yavaşlatma, borsanın kapatılmaması gibi akıl dışı uygulamalar telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurmuş, krizi daha da derinleştirmiştir." açıklamasıyla "Devlet yok" yalanını pekiştirmiş oldu.
'DEVLET NEREDE' DİYENLERE CEVAP CHP'Lİ BAŞKANDAN! HÜKÜMETE TEŞEKKÜR ETTİ: "HİÇBİR AYRIMCILIK GÖRMEDİK"
CHP'li Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, sahada canhıraş şekilde vatandaşın yaralarını sarmaya çalışan hükümete teşekkür etti.
"Hiçbir ayrımcılık görmedik" diyen Yıldırım, "Çok büyük bir tahribat yaşadık. İnşallah milletimizin, devletimizin destekleriyle bu sıkıntılardan da kurtulacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Konya'da fay hattı var mı? Konya deprem bölgesi mi? Aktif fay hattı nereden geçiyor?
- Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2023 Şubat ayı mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı? 10 ilde nakit ödenecek!
- İstanbul'da hangi okullar kapandı? İstanbul son dakika tahliye edilen okullar hangileri? İşte, 93 okulun isim listesi...
- Depremden sonra satışları arttı! 7 şiddetindeki depremlerde hiç sarsılmadı! 7 günde tamamlanıyor, 3600 ay ömrü var!
- Alparslan Büyük Selçuklu'dan hevesini kursakta bırakacak ayrılık kararı! 6 veda sonrası o isimle de bağları kopardılar!
- MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI | Evimin altından fay hattı geçiyor mu, nasıl öğrenilir? Deprem riski taşıyan İLLER! e-Devlet fay hattı sorgulama!
- MERCEDES 345.000 TL! Uygun fiyatlı araba ilanları yayınlandı! Gümrükten 165.000-90.000 TL'ye Passat, Audi, Ford YARI FİYATINA...
- 1-2-3 çocuğu olana para yardımı! Formu doldurana 3.040 TL direkt ödeniyor! 3 şarta uyanlar anında başvurabilir!
- AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023 | Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi kayıtları ertelendi mi, ne zaman? O öğrencilerden ücret alınmayacak!
- TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman? İzmir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TOKİ 'İLK EVİM' İSİM LİSTESİ
- Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi hangi tarihte? Fenerbahçe'nin rakibi...
- Kısmetse Olur Buse Doğan nereli, kaç yaşında? İlk günden dikkat çekti! Kısmetse Olur Buse kimdir?