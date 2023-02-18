Siyasi yağmacılar masa etrafında toplandı! 6+1'li koalisyondan algı dolu açıklama: "Devlet yok" yalanını sürdürdüler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde şu ana kadar 40 bin 642 vatandaşımız hayatını kaybetti, 108 binden fazla kişi de kurtarıldı.

Devlet, depremin yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana yaraları sarmak maksadıyla tüm imkanlarını seferber etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Şu ana kadar vatandaşlarımıza 6 milyar 802 milyon 680 bin lira ödeme gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.