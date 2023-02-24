Altılı masada dosyalar savaşı! Kılıçdaroğlu dosyası da açılacak mı?
CHP ve İYİ Parti arasındaki çatlak her geçen gün büyürken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i tehdit eden Yaşar Okuyan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü duyurmuştu. Akıllara "Dosyaları getirdi mi?" sorusu gelirken, Millet İttifakı'nın diğer üyesi İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi büyüdü. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür konuyu köşesine taşırken, Okuyan'ın partiden ihraç edilmesine dikkat çekerek, "O dosyada ne vardı ki iş ihraca kadar gitti? Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat bir buçuk yıl önce elinde Kılıçdaroğlu hakkında bir "dosya" olduğundan söz etmiş ama açıklamayacağını söylemişti. Bu uyarı, Altılı Masa çevresinde bir "dosyalar savaşı" olacağının ilk işaretiydi." dedi.
Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketinin yaralarını sararken 6'lı masada adaylık krizi devam ediyor. Adaylık kavgasında her gün gündeme bomba gibi düşen yeni gelişmeler yaşanıyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir plan yürütmesi durumunda sokağa çıkamayacak hale getirecek belgelere sahip olduğunu söyleyerek tehdit eden Yaşar Okuyan geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu ile görüştü.
Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğrafta Okuyan'ın elindeki kağıtlar dikkat çekti ve 'Belgeler geldi mi?' sorusunun sorulmasına neden oldu.
NE OLMUŞTU?
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için zehir zemberek sözler söylemiş ve bir televizyon kanalında katıldığı programda Akşener'i açık açık tehdit etmişti. Okuyan "Eğer Meral Akşener masayı dağıtırsa elimde belgeler var onu sokağa çıkarmam" sözleriyle gündem olmuştu.
"KILIÇDAROĞLU İÇİN KAZANAMAZ ALGISI OLUŞTURUYOR!"
Okuyan, "İYİ Parti ile ilgili İzmir'de en az 5-6 milletvekili çıkarır diyordum. Geçen hafta da kongrelerine gittim, ancak bu görüşümü geri aldım. Çünkü Meral Akşener ve yanı başında olan 2-3 kafadarın ucuz politika ve zikzaklarıyla giden bir durum var. Şu anda Kılıçdaroğlu kazanamaz algısını yaratan kim?" demişti.
CHP'li Yaşar Okuyan ayrıca, "Partisi yüzde 10 aldı, kendisi ise yüzde 7'de kaldı. Kaldı ki o masayı dağıttığı anda, sayın Akşener ile ilgili ben ve benim neslin elinde belgeler ve dosyalar var. Beni burada konuşturmasın. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili Parti'nin içinde olan konuşmaların hepsi onun bilgisi ile oluyor" ifadelerini de kullanmıştı.
BELGELERİ GETİRDİ Mİ?
Okuyan'ın görüşmeye ilişkin paylaştığı fotoğraflarda elinin dolu olduğu görüldü. Bu da belgeleri paylaşıp paylaşmadığı konusunda meraka neden oldu.
İYİ PARTİ KILIÇDAROĞLU'NA ATEŞ PÜSKÜRDÜ
İYİ Pari Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Akşener'e tehditler savuran Okuyan'ı "baştacı" eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü:
İYİ PARTİ CİHAN PAÇACI'YA EL ÇEKTİRMİŞTİ
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, geçtiğimiz günlerde bir gazeteye verdiği demeçte, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin iki ihtimalin olduğunu belirterek, "Ya Kemal Bey bu itiraza karşı yeni bir aday önerir ya da kendisinde diretir" demişti.
İkincisinin daha olası olduğunu belirten Paçacı, "O zaman ne olur?" sorusuna, "Altılı Masa bir deklarasyon yayınlayabilir ve çoklu adayla çıkar, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir." yanıtını vermişti.
Yaşananlar sonrası ittifak birbirine girdi ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Paçacı'yı görevden el çektirdi.
İYİ PARTİ'DEN KARŞI HAMLE: OKUYAN'IN CHP'DEN İLİŞKİSİ KESİLDİ
CHP ve İYİ Parti arasındaki çatlak her geçen gün büyürken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i tehdit eden Yaşar Okuyan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. "Akşener ile ilgili ben ve benim neslin elinde belgeler ve dosyalar var" diyen Okuyan'ın Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede elindeki dosya dikkat çekmişti.
Akıllara "Dosyaları getirdi mi?" sorusu geldi. Öte yandan Millet İttifakı'nın diğer üyesi İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi büyüdü.
Yaşanan gelişmelerin ardından CHP'den yapılan açıklamada, "Sayın Yaşar Okuyan'ın Partimiz ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.
O DOSYADA NE VAR?
Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür konuyu köşesine taşırken, "Neden Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili bir dosyayı duyurmak hem de aynı siyasi ekolden gelen eski bir bakana düşmüştü? O dosyada ne vardı ki iş ihraca kadar gitti?" diye sordu.
Övür yazısında şu ifadeleri kullandı:
Dünyada örneği olmayan büyük bir felaketin ortasında bile "kötücül siyaset" üretmekten çekinmeyen bir muhalefet aklıyla karşı karşıyayız. O kötücül siyaset aklı, kendi ilişkilerini de zehirliyor ki deprem olmadan bir gün önce Altılı Masa'nın gündemine bomba gibi düşen bir Yaşar Okuyan olayı yaşandı. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan, bir televizyon programında İP Genel Başkanı Meral Akşener'i zehir zemberek eleştiriyor ve şöyle diyordu:
"Sayın Kılıçdaroğlu'na dosyayı masa kurulurken söyledim. 3 gün önce de hatırlattım. Ve ona Meral Hanım'la ilgili bir dosya verdim. Dosyayı Kılıçdaroğlu kullanmayacak, ben kullanacağım. O masayı dağıttığı anda Sayın Meral Akşener'le ilgili bizim de, ben ve benim neslimin söyleyecekleri var. Belgeler ve dosyalar var."
Eski Bakan Okuyan, açık açık Akşener'i Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmezse içinde belgeler ve bilgilerin olduğu "dosya" ile tehdit ediyordu.
Akıl alır gibi değil, sonradan CHP'li olan eski bakan Okuyan, Altılı Masa'nın ikinci büyük aktörü Akşener'i dosyayla tehdit ediyordu.
Neden acaba? Neden Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili bir dosyayı duyurmak hem de aynı siyasi ekolden gelen eski bir bakana düşmüştü? O dosyada ne vardı ki iş ihraca kadar gitti?
KILIÇDAROĞLU DOSYASI DA AÇILACAK MI?
Bu tablo bana, deprem döneminde bile kışkırtıcılığı kimselere bırakmayan ve daha depremin ilk günü "AKP yolları" diye çöken yolları göstererek algı siyaseti yapan Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat'ın tehdidini hatırlattı. Kırıkkanat, bir buçuk yıl önce elinde Kılıçdaroğlu hakkında bir "dosya" olduğundan söz etmiş ama açıklamayacağını söylemişti.
Bu uyarı, Altılı Masa çevresinde bir "dosyalar savaşı" olacağının ilk işaretiydi. Herkes Kılıçdaroğlu hakkında bir dosya beklerken, Akşener'in dosyasından söz edilmesi İyi Partilileri çok öfkelendirdi. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Okuyan'ı ağır biçimde suçladı:
"Bir müfterinin yalan ve iftiraları sonrası CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Genel Başkanımızı arayarak şahsın söz konusu iddialarının tamamen yalan olduğunu ifade etmişlerdir."
Ülke deprem derdindeyken onlar ayak oyunlarından hiç vazgeçmedi. Tam o günlerde "yalan" denilen açıklamanın sahibi eski Bakan Okuyan ile Kılıçdaroğlu, Meclis'te tekrar görüşüyordu.
Bunu da Okuyan, Twitter sayfasından sanki hiçbir şey olmamış gibi duyuruyordu:
"Bugün CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yarım saati aşan bir süre TBMM'deki CHP Grup odasında görüştük, deprem ve seçimleri ele aldık."
Sonra herhalde pişman oldu ki şu uyarıyı yaptı:
"Demek ki neymiş? İyi demekle iyi olunmuyormuş. Helalleşme demekle de hukuk tesis edilmiyormuş. Önemli olan vatan savunması, yılgınlık yok, mücadeleye devam!"
YÜRÜ, ENSE TIRAŞINI GÖRELİM
Vatanı savunurken mücadeleye Kılıçdaroğlu ile mi devam eder yoksa yeni bir parti mi bulur bilemem ama Okuyan'ın "dosyalı" çıkışı Altılı Masa'da daha çok dosya açılacağını ve işlerin iyi gitmediğini gösteriyor.
Herhalde bu gidişle hepsini Selahattin Demirtaş hizaya sokacak:
"Yürü Emek ve Özgürlük İttifakı! Yürü Sosyalist Güç Birliği! Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal! Yan yana yürüyün."
Eski ülkücü Okuyan ile Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaştıklarına göre sıra Akşener'in kararında. O da hizaya girip, HDP ile birlikte "Yürü Bay Kemal" mi yoksa "Yürü Bay Kemal, ense tıraşını görelim mi" diyecek, göreceğiz...
Bir an için bu tehdit siyasetiyle yola çıkanların ülkeyi yönettiğini düşünün. "Allah korusun" dememek mümkün mü?
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