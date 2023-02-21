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HDP'li Selahattin Demirtaş'tan altılı koalisyona aday önerisi! Akşener'i ters köşe yapacak çıkış: Yürü Bay Kemal!

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Giriş Tarihi: 21.02.2023 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
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HDP’li Selahattin Demirtaş’tan altılı koalisyona aday önerisi! Akşener’i ters köşe yapacak çıkış: Yürü Bay Kemal!

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından siyasi tartışmaların sürdüğü ve Akşener'in "Konuşunca bozguncu oluyorum" çıkışıyla kaosun bir kez daha gözler önüne sürüldüğü altılı koalisyona terörden tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'tan çağrı geldi. Demirtaş yaptığı paylaşımda adaylık konusunda bir ismi işaret ederken ittifaka "destek olun" mesajı gönderdi. İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında siyasi olarak tartışmaların sürdüğü altılı koalisyonda adaylık gerginliği hala gündemdeki yerini koruyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir kez daha CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto edip Ekrem İmamoğlu'nu öne sürerek "Konuşunca bozguncu oluyorum. Konuşmayacağım ama aynı yerde duruyorum" ifadelerini kullandı.

KRİZE DEPREM PERDESİ

Akşener'in bu çıkışının etkileri sürerken mevcuttaki adaylım krizini perdelemek isteyen 6'lı koalisyon 'deprem' maskesine sığındı. Koalisyon üyeleri 13 Şubat'ta açıklanması beklenen aday isminin tarihi erteledi. Bu durum mevcuttaki adaylık krizini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tüm bu gelişmelerin ışığında terör tutuklusu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

6'LI KOALİSYONA 'BİRLİK OLUN' ÇAĞRISI

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Demirtaş, 'deprem' maskesine sığınıp aday açıklamayı erteleyen 6'lı koalisyona ültimaton niteliğinde bir açıklama yaparak 'birlik olun' dedi.

Demirtaş, "Yürü Emek ve Özgürlük İttifakı! Yürü Sosyalist Güç Birliği! Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal! Yan yana yürüyün" ifadelerini kullandı.

İTTİFAKI RESMİYETE DÖKME ÇABASI

HDPKK'nın içerisinde olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı ile 6'lı koalisyonun yan yana gelmesi gerektiğini vurgulayan Selahattin Demirtaş'ın saman altından yürütülen ittifakı resmiyete dökme çabası dikkatlerden kaçmadı.

MASAYA KILIÇDAROĞLU BASKISI: "YÜRÜ BAY KEMAL"

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto etmesi, 6'lı koalisyonun deprem maskesine sığınarak aday açıklamayı ertelemesiyle eşgüdümlü olarak terör tutuklusu Selahattin Demirtaş, "Yürü Bay Kemal" diyerek CHP liderine destek verdi.

Bu durum Demirtaş'ın 6'lı koalisyona yaptığı 'Aday Kılıçdaroğlu olsun' baskısını da net bir şekilde gözler önüne serdi.

Adaylık krizine deprem maskesi!

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