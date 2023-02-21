HDP’li Selahattin Demirtaş’tan altılı koalisyona aday önerisi! Akşener’i ters köşe yapacak çıkış: Yürü Bay Kemal!

KRİZE DEPREM PERDESİ

Akşener'in bu çıkışının etkileri sürerken mevcuttaki adaylım krizini perdelemek isteyen 6'lı koalisyon 'deprem' maskesine sığındı. Koalisyon üyeleri 13 Şubat'ta açıklanması beklenen aday isminin tarihi erteledi. Bu durum mevcuttaki adaylık krizini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tüm bu gelişmelerin ışığında terör tutuklusu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.