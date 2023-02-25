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Geçmişte Kılıçdaroğlu'na koşulsuz destek veren Karamallaoğlu söylem değiştirdi: 'Kazanacak aday' çıkışı

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Giriş Tarihi: 25.02.2023 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023
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Geçmişte Kılıçdaroğlu’na koşulsuz destek veren Karamallaoğlu söylem değiştirdi: ’Kazanacak aday’ çıkışı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında, 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına geçtiğimiz aylarda, "Yüzde 99 kazanır" diyerek koşulsuz destek açıklamaları yapan Karamollaoğlu, bugün ise söylem değiştirdi. Masada 3 aday ismi üzerinde durduklarını ve 'kazanacak adaydan taraf olacaklarını' ifade eden Karamollaoğlu, Meral Akşener ile birlikte bunu dile getiren ikinci isim oldu. Geride kalan gün masanın diğer ortağı Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceklerini dile getirmişti. Yaşananlar koalisyondaki adaylık savaşlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin gizliden destek verdiği 6+1'li koalisyonda adaylık tartışmaları yeniden alevlendi. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle adayın belirlenme sürecini ötelediğini duyuran koalisyon, son günlerde ise yaptığı açıklamalarla krizin hala sürdüğünü itiraf ediyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında, 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KARAMOLLAOĞLU SÖYLEM DEĞİŞTİRDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına geçtiğimiz aylarda koşulsuz destek açıklamaları yapan Karamollaoğlu, bugün ise söylem değiştirdi. Masada 3 aday ismi üzerinde durduklarını ve 'kazanacak adaydan taraf olacaklarını' ifade eden Karamollaoğlu, Meral Akşener ile birlikte bunu dile getiren ikinci isim oldu.

"3 İSMİN ADI ADAYLIK İÇİN GÜNDEME GELDİ"

Saadet Partisi lideri konuya ilişkin açıklamasında, "Biz seçilebilecek cumhurbaşkanı adayının aday olmasını isteriz. Şimdiye kadar bu konu hiç gündeme gelmedi. Kıyısından köşesinden buna temas edildi, ciddi bir şekilde konuşulmadı ama altılı masada bulunan genel başkanlardan bu konuya atıfta bulunanlar oldu. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu gündeme geldi" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK AÇIKLAMALARI YAPMIŞTI: "YÜZDE 99 KAZANIR"

Karamollaoğlu, bugüne kadar yaptığı açıklamalarda, adaylık için Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını birçok kez zikretmişti. Karamollaoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını güçlü bir ihtimal, binde 1 ihtimal her zaman bırakırsınız bir kenara yüzde 99. Altılı masanın gösterdiği aday kazanır. (O isim mesela Kemal Kılıçdaroğlu olursa) Elbette kim olursa olsun mühim olanın bu kanaatin pekişmesidir." ifadelerini kullanmıştı.

Hatta CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz da konuya ilişkin, "Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaptığı görüşmelerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini söylemeye başladı." ifadelerini kullanmıştı.

MASADA ADAYLIK SAVAŞLARI: UYSAL KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Geride kalan gün masanın diğer ortağı Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceklerini dile getirmişti. Uysal konuya ilişkin, "Bu noktada elbette Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun biz Demokrat Parti olarak aday olmasını istiyoruz" demişti.

AKŞENER'DEN 'NOTER DEĞİLİZ' ÇIKIŞI

6'lı masa deprem gündeminden sonra 'aday' konusundaki iç çekişmelere geri döndü. CHP Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun sarf ettiği, "Bu masa Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kuruldu" sözleri üzerine İYİ Parti lideri Meral Akşener, böyle bir durumun kendisine söylenmediğimi belirterek, "Bu masa noter görevi görmeyecek" diyerek sert bir dille cevap vermişti.

Yaşananlar koalisyondaki adaylık savaşlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

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