Geçmişte Kılıçdaroğlu’na koşulsuz destek veren Karamallaoğlu söylem değiştirdi: ’Kazanacak aday’ çıkışı

KARAMOLLAOĞLU SÖYLEM DEĞİŞTİRDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına geçtiğimiz aylarda koşulsuz destek açıklamaları yapan Karamollaoğlu, bugün ise söylem değiştirdi. Masada 3 aday ismi üzerinde durduklarını ve 'kazanacak adaydan taraf olacaklarını' ifade eden Karamollaoğlu, Meral Akşener ile birlikte bunu dile getiren ikinci isim oldu.

"3 İSMİN ADI ADAYLIK İÇİN GÜNDEME GELDİ"

Saadet Partisi lideri konuya ilişkin açıklamasında, "Biz seçilebilecek cumhurbaşkanı adayının aday olmasını isteriz. Şimdiye kadar bu konu hiç gündeme gelmedi. Kıyısından köşesinden buna temas edildi, ciddi bir şekilde konuşulmadı ama altılı masada bulunan genel başkanlardan bu konuya atıfta bulunanlar oldu. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu gündeme geldi" diye konuştu.