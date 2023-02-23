AK Parti’de seçim beyannamesine deprem revizyonu! ’Acil eylem planı’ formülü: 81 ilde yürürlüğe alınacak

Depremin ekonomik boyutu ve vatandaşın hayat standartlarını koruyacak önlemler ve ekonomide atılacak yeni adımlar da beyannamede yer alacak. AK Partili yetkililer, "Depremin en büyük etkisi ekonomi. Mali boyutu var. Bir taraftan da hareket getirecek. Bütün bunları detaylandırabiliriz" dedi.