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SEÇİM TARİHİ değişti mi? Seçim süreci nasıl işleyecek?

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Giriş Tarihi: 23.02.2023 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023
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SEÇİM TARİHİ değişti mi? Seçim süreci nasıl işleyecek?

Asrın faleketinin yaraları sarılmaya çalışılırken 2023 seçimleri için de tarih netleşti. Kulislere göre 14 Mayıs'ta Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekiliği seçimlerini yapacak. Depremin vurduğu 11 ilde de milletvekili sayıları değişmeyecek. Konteyner kentlere sandık kurulacak. İşte detaylar...

Asrın felaketinin yaraları sarılıyor. Ülke gündemi deprem odaklı ancak anayasa gereği seçimler en geç 18 Haziran'da yapılacak.

PEKİ SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Depremin öncesinde Başkan Erdoğan seçim tarihini 14 Mayıs olarak ilan etmişti.

Deprem sonrasında da bu karardan vazgeçilmedi. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağı büyük oranda netleşti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli de seçim tarihinin değişmeyeceği mesajını son grup toplantısında verdi.

Gözler YSK'ya çevrildi. Depremin yaşandığı illerde seçimin nasıl yapılacağı tartışılıyor. Çeşitli alternatifler üzerinde duruluyor.

İllerin milletvekilli sayısının 2022 nufüs sayımı sonuçları temel alınarak belirneceği belirtiliyor. Buna göre 11 illde milletvekili sayısı değişmeyecek.

14 Mayıs'ta seçim yapılabilmesi için 10 Mart'ta Başkan Erdoğan'ın seçim kararını alıp Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Sonrasında ise YSK seçim takvimini başlatacak.

Peki oy kullanma nasıl gerçekleşecek? Bu illerdeki depremzedelerin büyük bir bölümü göç etti.

Hala kendi illerinde kalanlar için konteynerlara sandık kurulacak.

Başka illerde olanlar ise kalıcı ikametgahı yoksa milletvekili seçimleri için oy kullanamayacak.

Sadece Cumhurbaşkanının belirlenmesinde rol oynayabilecek.

Seçim tarihi değişti mi? Süreç nasıl işleyecek? SEÇİM TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ? SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

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