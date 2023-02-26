Balıkesir’de deprem | 26 Şubat Balıkesir’de deprem mi oldu? Nerede, Kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD, KANDİLLİ son dakika

Ülkemizde 6 Şubat'ta yaşanan iki büyük depremin ardından artçı deprem sıklıkları vatandaşların her an teyakkuzda olmasına neden oluyor. Arama motorlarında sıklıkla "Az önce deprem mi oldu?", "Son dakika deprem nerede oldu?" sorularının araştırılıyor. İşte AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ve listesi...