26 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Balıkesir'de deprem | 26 Şubat Balıkesir'de deprem mi oldu? Nerede, Kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD, KANDİLLİ son dakika

Balıkesir'de deprem | 26 Şubat Balıkesir'de deprem mi oldu? Nerede, Kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD, KANDİLLİ son dakika

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.02.2023 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023
ABONE OL
Balıkesir’de deprem | 26 Şubat Balıkesir’de deprem mi oldu? Nerede, Kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD, KANDİLLİ son dakika

Son dakika haberleri... Balıkesir'de 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Balıkesir'in İnönü-Havran ilçesinde meydana gelen deprem korkuttu. Deprem bölgesi olan ülkemizde 6 Şubat'ta yaşanan iki büyük depremin ardından artçılar ve çeşitli yerlerde depremler sürüyor. Son olarak Balıkesir'de yaşanan depreme ilişkin detaylar araştırılıyor. İşte merak edilenler...

Ülkemizde 6 Şubat'ta yaşanan iki büyük depremin ardından artçı deprem sıklıkları vatandaşların her an teyakkuzda olmasına neden oluyor. Arama motorlarında sıklıkla "Az önce deprem mi oldu?", "Son dakika deprem nerede oldu?" sorularının araştırılıyor. İşte AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ve listesi...

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Balıkesir'in İnönü - Havran ilçesinde saat 09:29'da meydana gelen deprem 3.7 büyüklüğünde gerçekleşti.

Yaşananan sarsıntı yerin 7.8 km derinliğinde kaydedildi.

KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREM

2023.02.26 11:06:26 37.8042 36.4335 7.8 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.26 10:59:49 37.9633 36.3837 1.5 -.- 2.2 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.26 10:57:27 37.2897 37.0838 9.6 -.- 1.6 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.26 10:53:59 37.8783 36.2495 4.9 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.26 10:51:04 37.7800 37.7887 5.5 -.- 2.3 -.- AKCABEL-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.26 10:46:42 38.1167 38.5312 5.0 -.- 3.4 3.4 GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.26 10:43:17 36.5815 36.5033 23.3 -.- 1.6 -.- YALANGOZ-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.26 10:41:06 38.0285 38.2192 4.0 -.- 2.3 -.- CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.26 10:39:42 38.4032 37.4958 6.4 -.- 2.1 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.26 10:36:13 37.7277 35.5567 3.9 -.- 1.4 -.- ISIKKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.02.26 10:31:13 38.8078 37.1625 22.0 -.- 1.6 -.- DAVULHOYUK-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.02.26 10:19:27 38.1723 37.9095 9.6 -.- 1.9 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.26 10:19:21 40.7892 31.1003 9.3 -.- 1.6 -.- YENIKARAKOY-(DUZCE) İlksel
2023.02.26 10:16:48 38.1847 37.8292 1.8 -.- 3.5 3.6 POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.02.26 09:59:25 37.8767 36.4533 12.7 -.- 1.4 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.26 09:58:03 36.7803 36.4780 5.2 -.- 1.7 -.- SOGUT-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.26 09:55:06 40.4140 27.2028 9.8 -.- 1.9 -.- ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.02.26 09:53:34 37.1150 36.0020 11.2 -.- 2.6 -.- ALTIGOZ-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.02.26 09:50:41 37.3523 37.1310 10.6 -.- 1.6 -.- KARACAY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.26 09:47:57 36.7430 36.4178 4.6 -.- 1.7 -.- BADEMLI-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.26 09:44:40 38.1677 38.1815 16.5 -.- 1.6 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.26 09:44:04 38.3082 36.2293 11.7 -.- 1.3 -.- KAYAPINAR-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.26 09:40:35 37.7682 36.4753 6.7 -.- 2.0 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.26 09:37:09 39.5105 27.1705 9.4 -.- 2.0 -.- TASARASI-HAVRAN (BALIKESIR) İlksel
2023.02.26 09:34:58 38.5718 37.3640 3.3 -.- 1.1 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.26 09:33:23 36.2033 35.9542 29.7 -.- 1.4 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.02.26 09:32:44 38.0328 36.5037 5.0 -.- 1.9 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.26 09:29:22 39.5740 27.1498 7.8 -.- 3.7 -.- INONU-HAVRAN (BALIKESIR) İlksel
2023.02.26 09:28:10 38.7462 37.3570 5.0 -.- 1.8 -.- SUCATI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.02.26 09:25:09 38.4133 37.2107 19.1 -.- 1.5 -.- HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.26 09:19:04 38.0460 36.2870 8.4 -.- 1.7 -.- KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.26 09:16:29 38.0762 38.4538 3.8 -.- 2.5 -.- UGURLU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.26 09:16:08 38.6087 37.4603 5.0 -.- 2.1 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.26 09:11:49 38.1758 37.8818 5.0 -.- 2.8 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.26 09:08:34 37.1942 36.7180 9.4 -.- 2.4 -.- BASPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.26 09:07:28 38.6260 44.9367 6.3 -.- 2.5 -.- IRAN İlksel
2023.02.26 09:02:45 38.2092 38.6755 5.0 -.- 3.0 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.26 09:00:54 36.1030 36.0193 6.5 -.- 2.2 -.- KOYUNOGLU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.26 08:59:19 36.6863 36.3820 12.4 -.- 1.6 -.- GUVENC-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.26 08:57:22 36.2433 36.0892 9.6 -.- 2.0 -.- KESECIK-(HATAY) İlksel

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA