AK Parti’de seçim gündemi değişti! İşte belirlenen 3 ana başlık
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 11 ili etkiledi. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep olan depremler sonrası seçimlerin ne zaman olacağı merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde afetzedelerle yakından ilgilenirken, bölgede yapılan çalışmaları da takip etti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım devam ederken, Başkan Erdoğan ve AK Parti on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği asrın felaketinin ardından seçim kampanya sürecini de tekrar masaya yatırdı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği tarihin en büyük depreminden sonra seçim kampanya sürecini de tekrar masaya yatırdı.
AK Parti'nin hem önümüzdeki dönem hem de seçim kampanya sürecinin öncelikli ana gündem maddesi deprem olacak. Deprem bölgesinde önce konteyner kentler hemen arkasından kalıcı konutlar yapılırken İstanbul da depreme hazırlanacak.
Buna göre AK Parti süreci şöyle geçirmeyi planlıyor:
GÜNDEM SEÇİM: AK Parti'nin hazırladığı seçim kampanyası baştan sona yeniden ele alınacak. Kampanyanın içeriğini tamamen deprem oluşturacak. AK Parti kurmayları, Türkiye'de 6 Şubat'tan sonra çok şey değişti. Artık uzun bir süre depremi ve sonraki süreci konuşacağız. Seçimler de tamamen deprem gündemli olacaktır. Buna göre yeni bir kampanya içeriği hazırlanacak dedi.
ÜÇ ANA BAŞLIK: Önümüzdeki süreç, seçim kampanya ve seçim bildirgesinde de deprem öncelik olacak. Seçim bildirgesinin ana başlıklarını "Depremin etkilediği şehirleri yeniden ayağa kaldıracağız. Yaraları hızla saracağız. Memleketini terk edenleri geri getireceğiz" oluşturacak. Bunlara ilişkin proje ve hazırlıklar toplumla paylaşılacak.
İSTANBUL İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA: Eş zamanlı olarak İstanbul'a yönelik de adımlar atılacak. Depremin etkilerini azaltmaya dönük çalışmalar hızla hayata geçirilecek.
GERİ DÖNECEKLERE KONTEYNER KENT: Memleketlerine geri dönecekler konteyner kentlere yerleştirilecek. Kalıcı konutların inşa süreci en hızlı şekilde tamamlanacak.
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