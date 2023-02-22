AK Parti’de seçim gündemi değişti! İşte belirlenen 3 ana başlık





GÜNDEM SEÇİM: AK Parti'nin hazırladığı seçim kampanyası baştan sona yeniden ele alınacak. Kampanyanın içeriğini tamamen deprem oluşturacak. AK Parti kurmayları, Türkiye'de 6 Şubat'tan sonra çok şey değişti. Artık uzun bir süre depremi ve sonraki süreci konuşacağız. Seçimler de tamamen deprem gündemli olacaktır. Buna göre yeni bir kampanya içeriği hazırlanacak dedi.



ÜÇ ANA BAŞLIK: Önümüzdeki süreç, seçim kampanya ve seçim bildirgesinde de deprem öncelik olacak. Seçim bildirgesinin ana başlıklarını "Depremin etkilediği şehirleri yeniden ayağa kaldıracağız. Yaraları hızla saracağız. Memleketini terk edenleri geri getireceğiz" oluşturacak. Bunlara ilişkin proje ve hazırlıklar toplumla paylaşılacak.