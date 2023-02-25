CHP’de ’istifa’ kavgası! Lütfü Savaş ’dava açıyorum’ dedi yandaşlar vites yükseltti!

Yaşananlar CHP ve yandaşlarının içine düştüğü rant ilişkilerini ve Türkiye düşmanlığını bir kez daha ortaya koydu.

LÜTFÜ SAVAŞ ÖLÜM SİTESİNİN MÜTEAHHİTİNİ SAVUNMUŞTU

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Hatay'da, yüzlerce kişinin yaşadığı Rönesans rezidans yerle bir oldu. 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daireleri satışa çıkarılan rezidansın mimarı Mehmet Yaşar Coşkun, Karadağ'a kaçmak isterken havalimanında yakalandı.

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da katıldığı canlı yayında rezidansın mimarı için, "Orası Eski Mimarlar Odası Başkanımızın yaptığı bir bina. Büyük ihtimal deprem yönetmeliğine göre yapmıştır. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan." ifadeleriyle ölüm sitesinin yapımında parmağı olanları savundu.