26 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'de 'istifa' kavgası! Lütfü Savaş 'dava açıyorum' dedi yandaşlar vites yükseltti!

CHP'de 'istifa' kavgası! Lütfü Savaş 'dava açıyorum' dedi yandaşlar vites yükseltti!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2023 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023
ABONE OL
CHP’de ’istifa’ kavgası! Lütfü Savaş ’dava açıyorum’ dedi yandaşlar vites yükseltti!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremler, CHP ve yandaşlarının gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı. CHP yandaşı Halk TV yorumcusu Barış Pehlivan'ın fitilini ateşlediği "Lütfü Savaş istifa et" çağrılarına bugün Cumhuriyet gazetesi de dahil oldu. Savaş ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, kendisini hedef alanlar için dava açacağını duyurdu. Savaş, geçtiğimiz günlerde de kendisini hedef alan CHP yandaşlarını "Dışarıda içeride Türkiye Cumhuriyeti devletine düşman" diyerek nitelemişti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 44 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremler sonrası devlet ve millet seferber olup yaraları sarmak için kolları sıvarken CHP ve yandaşları ise hem algı peşinde koşup hem de birbirleriyle kavgaya tutuştu.

HATAY BELEDİYE BAŞKANI'NA KARŞI "İSTİFA ET" KAMPANYASI

CHP yandaşı Halk TV programcısı ve Cumhuriyet Yazarı Barış Pehlivan, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, depremin en fazla etkilediği illerden biri olan ve yıkılan binaların müteahhitlerini savunan ifadeler kullanan CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın istifa etmesi gerektiğini savundu. "2 haftadır Savaş'ı dinliyorum... Lütfü Savaş'a kalırsa belediyeler suçlu değil, müteahhitler suçlu değil, yapı denetim şirketleri suçlu değil. Ölenler mi suçlu? İnsan ağzıncan çıkanı tartar." diyen Pehlivan, "Eğer Lütfü Savaş uygun görmüyorsa Kemal Kılıçdaroğlu kendisini istifaya davet etmeli" diye konuşmuştu.

Savaş'ın müteahhitlere ilişkin açıklamalarına dikkat çekerek rant ilişkisi göndermesi yapan Pehlivan'a Lütfü Savaş'tan aynı sertlikle bir yanıt geldi.

LÜTFÜ SAVAŞ: TÜRKİYE DÜŞMANI HANGİ KURUM VARSA İŞ BİRLİĞİ YAPAN HEZEYAN SAHİPLERİ

"Ülkemiz görülebilecek en büyük depremi yaşadı." diyen Savaş depremin yaralarını sarmak için mücadele ettiklerini savunarak, "Kendi sanal dünyasında hezeyanlarıyla uğraşan insanların hezeyanlarını anlamak mümkün değil. Dışarıda içeride Türkiye Cumhuriyeti devletine düşman hangi kuruluş hangi ülke varsa onlarla iş birliği yapan bu hezeyan sahiplerini kınıyorum." dedi.

CUMHURİYET DE LÜTFÜ SAVAŞ İÇİN TOPA GİRDİ: "YURTTAŞ İSTİFA BEKLİYOR"

Yaşananlar sıcaklığını korurken CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi de Lütfü Savaş için topa girdi. Akşam saatlerinde paylaşılan haberde, "Yurttaş istifa beklerken Lütfü Savaş'tan dikkat çeken hamle" denildi.

Bu paylaşımla da yetinmeyen Cumhuriyet birkaç dakika sonra vites yükselterek, "Kentte 20 bin kişi öldü Belediye Başkanı 'tweet'lere tazminat davası açmakla meşgul" ifadeleriyle bir paylaşım daha yaptı.

Yaşananlar CHP ve yandaşlarının içine düştüğü rant ilişkilerini ve Türkiye düşmanlığını bir kez daha ortaya koydu.

LÜTFÜ SAVAŞ ÖLÜM SİTESİNİN MÜTEAHHİTİNİ SAVUNMUŞTU

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Hatay'da, yüzlerce kişinin yaşadığı Rönesans rezidans yerle bir oldu. 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daireleri satışa çıkarılan rezidansın mimarı Mehmet Yaşar Coşkun, Karadağ'a kaçmak isterken havalimanında yakalandı.

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da katıldığı canlı yayında rezidansın mimarı için, "Orası Eski Mimarlar Odası Başkanımızın yaptığı bir bina. Büyük ihtimal deprem yönetmeliğine göre yapmıştır. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan." ifadeleriyle ölüm sitesinin yapımında parmağı olanları savundu.

BARIŞ PEHLİVAN MİT PERSONELİNİN BİLGİLERİNİ İFŞA ETMİŞTİ

Öte yandan CHP yandaşı Barış Pehlivan da Milli İstihbarat Teşkilatı personelinin gizli kalması gereken bilgilerini ifşa etmişti. Libya'da şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberinde kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin davada yargılanan Barış Pehlivan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hataylı can CHP’li başkan mal derdinde!
’Afrika Prensi’ gerçekte bakın kim çıktı!
Savaş Hatay’ı enkaz mahkum etti! İşte 9 yıllık utanç karnesi

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA