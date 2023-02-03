İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu | Adaylık çıkışı: Onay makamı değiliz

"KILIÇDAROĞLU VE KUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI BÖYLE BİR NİYETİ SORGULATIYOR

Adayın belirlenmesinin 12 güne sıkıştırılmasını doğru bulmadığını ifade eden Özlale hayli dikkat çeken ifadeler kullandı:

Masayı dağıtmamak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Biz 6'lı Masa'nın en sadık üyesiyiz. Buna şüphe yok. Üstelik daha önce de söylediğim gibi, bizim bu süreçle ilgili 13 Şubat'a kadar adayı nasıl belirleneceğine dair, hangi yöntemle belirleneceği, süreç nasıl gelişecek hiçbir bilgimiz yok. Biz de bunu canlı yayından öğrendik. İkinci nokta da önemli 6'lı Masa rolü yönünden.

CHP Genel Başkanı'nın adaylığı ile ilgili hiçbir soru işaretim yok. Fakat adaylığın 12 gün sıkıştırılması ve Bülent Kuşoğlu'nun açıklamasını birleştirdiğinizde daha baştan böyle bir niyetin olduğunu sorgulatıyor. Bizim itirazımız bu yaklaşıma. Gerçekten 6'lı Masa aylar öncesinden Kuşoğlu'nun dediği gibi, "Kemal Bey'in adaylığı olmazsa dağılır" şeklinde ilerlediyse ve bize sadece 12 günde 'Ortada zaten bir aday var' diye zaman dayatması getiriyorlarsa, Bülent Kuşoğlu açıklamalarıyla sürece baktığınız zaman, yaklaşımın bizim kabul etmediğimiz yaklaşım olduğu söyleyebiliriz. Bu, Kemal Bey'in adaylığını kabul edip etmemekten farklı bir şey. Ben yaklaşımdan bahsediyorum. Onay makamı olmadığımızı gösteririz diyoruz.