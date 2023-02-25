Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Ekremci' Halk TV'ye ayar: "Hassasiyet bekliyorum"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığındaki rakibi Ekrem İmamoğlu'na yakın yayın politikası güden Halk TV'deki skandal sonrası Twitter hesabından paylaşım yaptı. Halk TV'de depremzede bir kız çocuğuna travma yaşatan yayına ilişkin isim vermeden göndermelerde bulunan CHP lideri, "Özellikle medya mensuplarından, yaptıkları yayınlarda hassasiyet bekliyorum." dedi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerde 44 binden fazla vatandaşımızı kaybettik. Asrın felaketinin en derinden sarstığı çocukların, psikolojik olarak ayakta kalması adına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı psikososyal destek personelleri, büyük çaba gösteriyor. Ancak CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk Tv'de çocuk psikolojisini hiçe sayan rezalet bir yayın gerçekleştirildi. Serhan Asker'in sunduğu programda, depremzede bir çocuğa yaşadıklarını anlattırıldı. O acı anları tekrar tekrar yaşayan küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN 'EKREMCİ' HALK TV'YE AYAR: "HASSASİYET BEKLİYORUM"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığındaki rakibi Ekrem İmamoğlu'na yakın yayın politikası güden Halk TV'deki skandal sonrası Twitter hesabından paylaşım yaptı. Halk TV'de depremzede bir kız çocuğuna travma yaşatan yayına ilişkin isim vermeden göndermelerde bulunan CHP lideri, "Özellikle medya mensuplarından, yaptıkları yayınlarda hassasiyet bekliyorum." dedi.
Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Dün söylediğim gibi; medyada, evde, sokakta çocuklarla ilgili her şeyde çok daha dikkatli olmamız lazım. Çocuklarımızı depremin yarattığı ağır travmalardan korumak zorundayız. Özellikle medya mensuplarından, yaptıkları yayınlarda bu hassasiyeti bekliyorum." ifadelerini kullandı.
'KEMALCİLER' VE 'EKREMCİLER'İN MEDYA SAVAŞI
Bilindiği üzere fondaş medya adaylık meselesi üzerinden çekişmeye tutuşmuş, bu doğrultuda 'Ekremci' ve 'Kemalci' unsurlar türemişti.
Adaylık emelleri doğrultusunda kolları sıvayıp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu çiğneyip geçen İmamoğlu, adaylık yolundaki somut adımlarına medyayı kendi güdümüne alarak başlamıştı.
Bu kapsamda FOX TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun ödediği iddia edilen 3 milyon dolarlık rekor bir bonservisle Halk TV'ye transfer olmuştu.
Emin Çapa'nın Halk TV ekranlarına tartışmalı geri dönüşü de bu durumu destekler nitelikteydi. Çapa'nın dönüşünde İmamoğlu'nun etkisinin olduğu konuşulanlar arasındaydı.
Sabah Gazetesi'nin deneyimli yazarı Mahmut Övür, CHP ve İmamoğlu'nun fonladığı medya arasında bir savaş olduğunu köşesine taşımıştı.
Övür, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Altılı masada ve CHP içinde bir adaylık kavgası olduğu sır değildi. Ama İBB Başkanı İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu'na "ahmak" dediği için ceza alması ve bunu bir siyasi şova dönüştürmesi safları bu kez daha da netleştirdi.
Artık saflar belli ama o safların arkasında bir siyasi perspektif olmadığı için kavga kişiler arasında geçiyor. Şimdilik CHP içinde Kılıçdaroğlu-İmamoğlu, altılı masada ise Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu destekli Akşener arasında.
İş öyle bir noktaya vardı ki sadece siyasi aktörler değil, medyadaki destekçileri de ikiye bölünmüş ve kavga ediyor... Bu açıdan CHP eksenli medyada çok sert ama aynı zamanda gizli bir kavga şimdi daha da açığa çıkmış durumda.
Tıpkı CHP içindeki "Kemalciler- Ekremciler" gibi...
Bu medya tablosunda Kemalcilerin hali pürmelali hiç parlak değil. Çünkü büyük çoğunluk "Ekremci"..."
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