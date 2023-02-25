Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Deprem bölgesinde tetanos riskine karşı aşılama başladı

Bakan Koca, UMKE ve 112 ekiplerine ilişkin paylaştığı videoya, "İzleyin ama aklınızda olsun. Bazı organizasyonların bu hayattaki rolü, bazı insanların fedakarlığı, görev tutkusu özetlenemez. Çünkü bazı anlar diğerleriyle kıyaslanamaz." notunu düştü.