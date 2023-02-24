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OHAL kapsamında yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2023
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OHAL kapsamında yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Olağanüstü Hal kapsamında yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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