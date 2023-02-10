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Türkiye canının muhalefet ise seçimin derdinde! Art arda gelen skandal açıklamalara AK Parti'den sert tepki: "Yazık ki ne yazık"

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 10.02.2023
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Türkiye canının muhalefet ise seçimin derdinde! Art arda gelen skandal açıklamalara AK Parti’den sert tepki: Yazık ki ne yazık

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle tarihin en büyük afetini yaşadı. Tüm vatandaşlar enkaz altından gelecek güzel haberlere yönelmişken, muhalefet partilerinin temsilcileri ise deprem üzerinden siyaset devşirmeye başladı. Kemal Kılıçdaroğlu, depremden bir gün sonra AFAD ve bürokratları hedef aldı; Ümit Özdağ ise enkazdan önce AK Partililerin çıkarıldığı şeklinde skandal sözler sarf etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim tarihi pazarlıklarına girişirken, Yardımcısı Koray Aydın ise Başkan Erdoğan'ı hedef alıp, "Şamarı yer" ifadelerini kullandı. Yaşananlara AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tepki gösterdi. Dağ, "Muhalefet seçime odaklanmış, ellerini ovuşturuyor. Yazık ki ne yazık." dedi.

Kahramanmaraş depremi Türkiye'de büyük bir yıkıma yol açtı. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası 10 ilde büyük hasar meydana geldi.

Enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları ise gece gündüz devam ediyor.

Depremlerdeki can kaybı 19 bin 388'e, yaralı sayısının ise 77 bin 711'e yükseldi.

MUHALEFET MİLLETİN ACISINI UNUTUP SEÇİM PEŞİNE DÜŞTÜ

Tüm Türkiye enkaz altından gelecek güzel haberlere yönelmişken, muhalefet partilerinin temsilcileri ise deprem üzerinden siyaset devşirmeye başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Vakit birlik vakti' demek yerine deprem üzerinden siyasi rant elde etmeyi planlayarak alçak bir provokasyonun fitilini ateşledi.

İLK ADIM: AFAD'I HEDEF GÖSTEREN 'RANDEVU' PROVOKASYONU

CHP lideri ilk olarak, sahada canla başla mücadele gösteren AFAD'ı hedef alarak kolları sıvadı. Yüzyılın felaketinin yaşandığı kritik süreçte AFAD üzerinden 'randevu' provokasyonuna soyunan CHP lideri büyük tepki çekti.

AFAD'dan sonra provokasyonun ikinci safhasına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, "Devlet çalışan bürokratlara" engel oluyor yalanını dolaşıma soktu. Oysa devletin tüm kurum, kuruluş ve bürokratlarının ana gündemi bize yüzyılın felaketini yaşatan Kahramanmaraş merkezli iki deprem idi. Bu kapsamda teyakkuza geçildi, tüm imkanlar afet bölgeleri için seferber edildi.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN İNSANLIK DIŞI SÖZLER

Faşist söylemleri ve provokasyonlarıyla bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, büyük afet sonrası toplumu infiale sürükleyecek gerçek dışı iddialarda bulundu. Türkiye tek yürek olmuşken Özdağ, askeri göreve çağırarak skandal ifadeler kullanıp "Enkazdan önce AK Partililer çıkartılıyor" dedi.

İYİ PARTİ SEÇİM PEŞİNE DÜŞTÜ: "ERDOĞAN ŞAMAR YER" SKANDALI

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın gazeteci Murat Yetkin'e seçimle ilgili açıklama yaptı.

Akşener'e seçimle alakalı yöneltilen soruya, "14 Mayıs'a yetişeceğini sanmıyorum. 18 Haziran'a kalacağını sanıyorum. Bu yönde bir karar çıkacağına ihtimal vermiyorum. Biz siyasiler seçimin yapılması için üzerimize düşeni yapmak zorundayız." diyerek yanıt verdi.

Aydın ise "Erdoğan şamar yer" şeklinde skandal bir açıklama yaptı.

"YAZIK Kİ NE YAZIK"

Skandal sözler sonrası tepkilerin hedefi haline gelen Aydın'a bir eleştiri de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi.

"Muhalefet seçime odaklanmış, ellerini ovuşturuyor" diyen Dağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet, milletiyle kenetlenerek asrın felaketiyle eşi benzeri olmayan bir mücadele sergiliyor; muhalefet ise seçime odaklanmış, ellerini ovuşturuyor. Yazık ki ne yazık... Görüyoruz ki asıl enkaz altında kalan, bir türlü milletle hemhâl olamayan habis zihniyetlilerdir." ifadelerini kullandı.

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