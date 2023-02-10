Türkiye canının muhalefet ise seçimin derdinde! Art arda gelen skandal açıklamalara AK Parti'den sert tepki: "Yazık ki ne yazık"

İYİ PARTİ SEÇİM PEŞİNE DÜŞTÜ: "ERDOĞAN ŞAMAR YER" SKANDALI

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın gazeteci Murat Yetkin'e seçimle ilgili açıklama yaptı.

Akşener'e seçimle alakalı yöneltilen soruya, "14 Mayıs'a yetişeceğini sanmıyorum. 18 Haziran'a kalacağını sanıyorum. Bu yönde bir karar çıkacağına ihtimal vermiyorum. Biz siyasiler seçimin yapılması için üzerimize düşeni yapmak zorundayız." diyerek yanıt verdi.

Aydın ise "Erdoğan şamar yer" şeklinde skandal bir açıklama yaptı.