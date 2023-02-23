Twitter'da operasyon yapan FETÖ'cü! İşte yalan yuvası 23 derece'nin sahibi Gökhan Özbek ve örgütle organik bağı!
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası özellikle sosyal medyada halkı galeyana getirecek çok sayıda manipülatif içerik bir anda dolaşıma sokuldu. Devletin sahada canla başla yaraları sarmasını fırsat bilen provokatörler arasında '23 derece' isimli sözde yayın organı dikkat çekti. Eski görüntülerle ve kirli operasyonlarla devleti hedef alan hesabın sahibi ise FETÖ iltisaklı Gökhan Özbek! Örgütün kritik isimlerinden Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nu 'önder' olarak niteleyen ve yanında çalışan Özbek'in dolandırıcılık, KHK'lılara destek, sosyal medya çeteleri gibi yargıya da intikal etmiş birçok skandalı bulunuyor. ahaber.com.tr, yalan yuvası 23 derece'nin sahibi Gökhan Özbek ve örgütle organik bağını sizler için derledi...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası, devlet yaraları sarmak için topyekün seferber oldu. Bu süreci akamete uğratma gayretinde olan şer odakları, başta sosyal medya olmak üzere nifak tohumları saçmaya başladı.
Genellikle Twitter üzerinden yayılan manipülasyonlarda son günlerde bir hesap öne çıktı. 23 derece isimli sözde yayın organı, halkı kaos ve paniğe sürükleyen birçok asılsız haberi yaydı, bununla da yetinmeyen manipülatörler eski görüntülerle algı operasyonlarına girişti.
Vatandaşlar, yargı mensuplarına çağrı yaparak, "23 derece'den hesap sorulsun" paylaşımlarını yaptı.
Bu gelişmeler sonrası hesabın sahibi Gökhan Özbek, kendisini aklama telaşına girerek, sağa sola nefret kustu.
Yaşananların akabinde Özbek'in kirli geçmişi, kimlere hizmet ettiği ve neyi amaçladığını ahaber.com.tr sizler için derledi.
TWITTER DOLANDIRICILARI İLE İŞ BİRLİĞİ
Geçtiğimiz aylarda Twitter üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen "Rulling, Süreyya Olcayto" kullanıcı adlı hesapların yöneticisi olan Salim Çamurdan isimli troll'ün 23 derece'nin eski içerik üreticisi olduğu ortaya çıktı.
Bahse konu hesaplar üzerinden vatandaşların duyguları sömürülmüş, "Köy okullarına yardım topluyoruz" denilerek milyon liralık dolandırıcılıklara imza atılmıştı.
FETÖ'DEN HÜKÜMLÜ GÖKÇE FIRAT ÇULHAOĞLU'NUN YANINDA ÇALIŞTI
Özbek'in de bu süreçte "Ben de mağdurum diyerek" karşı tarafa geçtiği ve FETÖ'den hüküm giyip tutuklanan Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun 'Türk Solu Dergisi' isimli yayın organında çalıştığı ortaya çıktı. Bilindiği gibi Çulhaoğlu, örgütün kritik isimlerinden ve medya ayağının başında olan eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'ya yakınlığıyla biliniyor.
FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLENLERE DESTEK: "TARİH KHK'LILARIN ZAFERİNİ YAZACAK"
FETÖ iltisaklı Özbek'in, Balyoz ve Ergenekon davalarının temel dayanağı yapılan "Ordu göreve" pankartını açan Türk Solu'nda çalışmasının yanında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden alınanlara destek paylaşımları yaptığı da ortaya çıktı.
Özbek'in 2018'de yayınladığı videoda, "Sonuna kadar arkanızdayım. Görüyorum ki KHK'lı ayağa kalktı, başaracaklar, hiçbir şüphem yok. Tarih KHK'lıların zaferini yazacak. Ya sizler o tarihin neresinde olacaksınız?" ifadelerini kullandığı görülüyor.
7 Nisan 2008 sayılı Türk Solu Dergisi'nin kapak yazısını da yazan Özbek, "Ve önder 'Ulusal Sol İdeoloji"nin ideologu Gökçe Fırat yol göstermeye devam edecek" diyerek 'önderinin' FETÖ'cü Çulhaoğlu olduğunu ifade etmişti.
HABER KAYNAĞI PKK SEVİCİ ACARER
Özbek'in en büyük haber kaynaklarından birisinin de terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen, MİT şehitlerinin görüntülerinin servis edilmesi davası nedeniyle yurt dışında kaçak yaşayan Erk Acarer olduğu biliniyor.
GÖKHAN ÖZBEK SOSYAL MEDYA ÇETEYLE BAĞLANTILI
2021'de sosyal medya platformu Twitter'ın çifte standardına CHP destekli çetelerin operasyonları da eklenince AK Parti ve MHP'ye destek veren binlerce Twitter hesabı kapatılmıştı. Yerli ve milli hesaplara karşı gerçekleştirilen operasyonun ardında CHP İstanbul Örgütü'nde kümelenmiş bir yapı olduğu ortaya çıkmıştı. Furkan Güngör isimli şahsın FETÖ okullarından mezun en yakın arkadaşı Ahmet Yapdı ve Gökhan Özbek ile koordineli çalıştığı deşifre edilmişti.
KRİPTO PARADAN SORUŞTURMA YEDİLER
FOY Token isimli dolandırıcılık sistemini sosyal medyada para karşılığı överek müşteri toplamaya çalışan ve bu yolla 16 milyon TL'nin buhar olmasına neden olan kişi ve kurumlar hakkında savcılık harekete geçmiş ve soruşturma başlatılmıştı. Yine soruşturma açılan isimler arasında Gökhan Özbek de yer almıştı.
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