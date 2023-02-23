Twitter’da operasyon yapan FETÖ’cü! İşte yalan yuvası 23 derece’nin sahibi Gökhan Özbek ve örgütle organik bağı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası, devlet yaraları sarmak için topyekün seferber oldu. Bu süreci akamete uğratma gayretinde olan şer odakları, başta sosyal medya olmak üzere nifak tohumları saçmaya başladı.

Genellikle Twitter üzerinden yayılan manipülasyonlarda son günlerde bir hesap öne çıktı. 23 derece isimli sözde yayın organı, halkı kaos ve paniğe sürükleyen birçok asılsız haberi yaydı, bununla da yetinmeyen manipülatörler eski görüntülerle algı operasyonlarına girişti.

Vatandaşlar, yargı mensuplarına çağrı yaparak, "23 derece'den hesap sorulsun" paylaşımlarını yaptı.