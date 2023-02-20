Başkan Erdoğan Hatay’daki deprem sırasında afet koordinasyon merkezindeydi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 11 şehir büyük yıkım yaşadı. Depremin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay'da akşam saatlerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki yeni deprem daha meydana geldi.