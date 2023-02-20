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Başkan Erdoğan Hatay'daki deprem sırasında afet koordinasyon merkezindeydi

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Giriş Tarihi: 21.02.2023 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
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Başkan Erdoğan Hatay’daki deprem sırasında afet koordinasyon merkezindeydi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen şehirler arasında yer alan Hatay'da, akşam saatlerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki yeni deprem meydana geldi. Deprem sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş'taki afet koordinasyon merkezindeydi. Deprem sırasında yaşananlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 11 şehir büyük yıkım yaşadı. Depremin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay'da akşam saatlerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki yeni deprem daha meydana geldi.

20.00 sularında Defne ilçesinde meydana gelen 6.4 ve 20.07'de Samandağ'daki depremlerde ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti 213 kişi de yaralandı.

Depremde ağır hasarlı olan binaların yıkıldığı ifade edildi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ DEPREM SIRASINDA AFAD KOORDİNASYON MERKEZİNDEYDİ

Öte yandan deprem anında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş AFAD koordinasyon merkezinde bulunuyordu.

LİDERLER SÜKUNETİNİ KORUDU

Deprem sırasında bir toplantıda olan iki lider, sükunetini bozmadı ve sessizce depremin bitmesini bekledi.

VATANDAŞLAR TEKBİR GETİRDİ

Toplantı sırasında açık olan kameralara yansıyan görüntülerde, bazı vatandaşların tekbir getirdiği görüldü.

BAKANLAR DA DEPREME TOPLANTIDA YAKALANDI: HEMEN MOBİL KOORDİNASYON MERKEZİ'NE GEÇTİLER

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay merkezli iki depreme AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirdikleri toplantı sırasında yakalandı.

Bina dışına çıkan Bakan Akar ve Bakan Koca, depremin ardından kentteki son durumu değerlendirmek üzere Mobil Koordinasyon Merkezi'ne geçti.

Erdoğan deprem sırasında afet merkezindeydi ERDOĞAN DEPREM SIRASINDA AFET MERKEZİNDEYDİ

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