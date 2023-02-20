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Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli'den Kahramanmaraş'ta kurulan konteyner kente ziyaret

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2023
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Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli’den Kahramanmaraş’ta kurulan konteyner kente ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş'ta depremler sonrası kurulan konteyner kenti ziyaret ediyor.

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