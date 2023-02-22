Bingöl deprem son dakika! 22 Şubat Bingöl’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD son depremler

Son dakika: Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre Bingöl Genç merkezli bir deprem yaşandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan artçılar devam ederken, Bingöl deprem haberi ile duyuruldu. Depremin sarsıntısını hisseden vatandaşlar, "az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularını gündeme getirdi. İşte, son dakika Bingöl deprem büyüklüğü...