Bingöl deprem son dakika! 22 Şubat Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD son depremler
Bingöl deprem, son dakika haberi ile duyuruldu. Kahramanmaraş depremi ardından saat 10.09'da Bilgöl'ün Genç merkezinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler, "Az önce deprem mi oldu, ka şiddetinde?" sorusunu sorgulamaya başladı. İşte, 22 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Bingöl deprem merkez üssü ve büyüklüğü...
Son dakika: Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre Bingöl Genç merkezli bir deprem yaşandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan artçılar devam ederken, Bingöl deprem haberi ile duyuruldu. Depremin sarsıntısını hisseden vatandaşlar, "az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularını gündeme getirdi. İşte, son dakika Bingöl deprem büyüklüğü...
BİNGÖL'DE DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?
Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 10:09'da meydana gelen deprem 4.4 büyüklüğünde gerçekleşti.Depremin derinliği 9 km olarak ölçüldü.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.02.22 10:19:35 38.6673 37.3262 7.3 -.- 1.7 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.02.22 10:17:57 38.3847 40.3193 4.4 -.- 1.8 -.- SUSLU-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.22 10:16:01 40.8363 31.0032 13.4 -.- 1.6 -.- SULTANIYE-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2023.02.22 10:14:27 36.1898 35.8578 9.4 -.- 2.5 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.22 10:11:36 37.8623 36.2238 5.0 -.- 3.2 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.22 10:09:41 38.4610 40.3155 5.0 -.- 4.5 4.5 CUKURKOY-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.22 10:06:37 37.9067 36.2758 4.0 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.22 10:05:29 39.3178 40.2327 1.4 -.- 2.2 -.- SABIRTASI-KIGI (BINGOL) İlksel
2023.02.22 10:04:28 38.1955 37.2932 5.9 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
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