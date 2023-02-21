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"Cumhur" Gaziantep'te! Başkan Erdoğan depremzedeleri ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde AFAD'ın oluşturduğu konteyner kentte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile incelemelerde bulunurken depremzedelerle görüştü. Vatandaşlarla sohbet ederek dertlerini dinleyen Başkan Erdoğan küçük çocuklarla da yakından ilgilendi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.02.2023 19:09 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 19:10
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Cumhur Gaziantep’te! Başkan Erdoğan depremzedeleri ziyaret etti
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cumhur Gaziantep’te! Başkan Erdoğan depremzedeleri ziyaret etti
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Cumhur Gaziantep’te! Başkan Erdoğan depremzedeleri ziyaret etti
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Cumhur Gaziantep’te! Başkan Erdoğan depremzedeleri ziyaret etti
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Cumhur Gaziantep’te! Başkan Erdoğan depremzedeleri ziyaret etti