"Cumhur" Gaziantep'te! Başkan Erdoğan depremzedeleri ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde AFAD'ın oluşturduğu konteyner kentte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile incelemelerde bulunurken depremzedelerle görüştü. Vatandaşlarla sohbet ederek dertlerini dinleyen Başkan Erdoğan küçük çocuklarla da yakından ilgilendi. İşte detaylar...