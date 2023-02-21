Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli'den Osmaniye ve Gaziantep'te flaş açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Osmaniye'ye gitti. Osmaniye'de incelemelerde bulunduktan sonra açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Hatay merkezli depreme Kahramanmaraş'ta yakalandık." dedi. 'Devlet yok' diyenlere tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Böyle vicdansızlık olur mu? Kızılay, günde 2.5 milyon insana yemek ulaştırıyor." açıklamasında bulundu. Öte yandan Başkan Erdoğan, "Şehirlerimizi ayağa kaldıracağız. 70 bin köy evi yapılacak." ifadelerini kullandı. Daha sonra Gaziantep'in Nurdağı ilçesine geçen ve incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "200 bin konut için ilk kazmayı vuracağız. 11 ilimizde konut ve köy evi olarak inşaata Mart ayında başlayacağız. Bu iktidar 11 ilimizde bu sıkıntıları süratle aşacaktır." şeklined konuştu.
CUMHUR İTTİFAKI DEPREM BÖLGESİNDE
Esenboğa Havalimanı'ndan bölgeye hareket eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.
Başkan Erdoğan, Osmaniye'nin ardından Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.
GAZİANTEP MESAJLARI
Başkan Erdoğan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Depremlerle ilgili çalışmaları bizzat yerinde görmek için buradayız. Deprem haberini alır almaz devletimizin tüm imkanlarını harekete geçirdik. Olumsuz hava şartları ve deprem alanının genişliği çalışmalarımızı ilk etapta sekteye uğratsa da hamdolsun bu zorlu süreci kısa sürede aştık.
"MART AYINDA 200 BİN KONUT İÇİN İLK KAZMAYI VURACAĞIZ"
Şehrimizde 100 bine yakın vatandaşımızı çadırlarda, 4 bin 500 vatandaşımıza konteynırlarda barınma imkanı sağlıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza bağlı uzman personelimiz yoğun şekilde hasar tespit çalışmalarını yürütüyor. Gaziantep'te yaklaşık 243 bin binadaki 880 bin bağımsız bölümün incelenmesi tamamlandı. Buna göre 37 bin 645 bağımsız bölümden oluşan 16 bin 211 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu görüldü. Nurdağı'nda ise 5 bin 549 bina 13 bin 463 bağımsız bölümün kullanıma elverişli olmadığı tespit edildi. En kısa zamanda konut, işyerleri ve kültürel varlıkları ile şehirlerimizin ihyasına başlıyoruz. Önümüzdeki ay içerisinde 18 bin 544'ü Gaziantep'te olmak üzere toplamda 200 bin konut için ilk kazmayı vuracağız. Gaziantep'teki köy evlerini ahırı, bahçesi, özgün mimarisiyle inşa edip hak sahiplerine teslim edeceğiz. 11 ilimizde konut ve köy evi olarak Mart ayında 271 bin hane sayısının inşaatına başlayacağız. İlerleyen aylara göre bu sayıları tekrar belirleyeceğiz. İnşallah devlet millet el ele vererek zor günlerin üstesinden beraberce geleceğiz.
"DEMOGRAFİK YAPISI KORUNACAK"
Gaziantep'in tarihi kimliği, demografik yapısını koruyarak tekrar ve daha güçlü şekilde ayağa kaldıracağız. Binlerce yıldır büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan şehirlerimizin yaralarını sarmakla kalmayacak, vatandaşlarımızın geleceğine güvenle bakacak altyapıyı sağlayacağız. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktıkça Allah'ın izniyle aşamayacağımız hiçbir engel tanımıyoruz.
"BU İKTİDAR ŞİMDİ DE 11 İLİMİZDE BU SIKINTILARI SÜRATLE AŞACAK"
Van depreminde Van'ı nasıl kısa sürede inşa ve ihya ettiysek, Bingöl depreminde Bingöl'ü yeniden nasıl inşa ettiysek, İzmir'i nasıl kısa zamanda nasıl inşa ettiysek, Antalya, Muğla, Manavgat yangınlarına oraları nasıl sıfırdan ihya ettiysek aynı şekilde Kütahya'yı nasıl ihya ettiysek bu iktidar şimdi de 11 ilimizde bu sıkıntıları süratle aşacaktır. Nitekim kısa zaman önce malum Elazığ depreminde, Malatya'da oralarda da biliyorsunuz aynı şekilde bütün inşa ve ihya çalışmalarını başarıyla yürüten bir iktidarız. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktıkça Allah'ın izniyle aşamayacağımız hiçbir engel tanımıyoruz. Aynı milletin mensupları olarak bu büyük imtihan karşısında kenetlenerek ülkemizi felaha kavuşturacağımıza inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diliyorum.
OSMANİYE'DEKİ ZİYARETTE KRİTİK AÇIKLAMALAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremin ardından yürütülen çalışmalara değinirken "Devlet ilk günden itibaren polisiyle, askeriyle, jandarmasıyla, tüm güvenlik güçleriyle 11 ilimizde yerini almıştır." dedi.
Başkan Erdoğan, Osmaniye Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı konuşmada, Osmaniyeli vatandaşlar ile tüm depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Hatay merkezli 6,4 ve 5,8 gücündeki iki depreme dün Kahramanmaraş'ta yakalandıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, bu depremde de maalesef can kayıpları ve yaralılar olduğunu söyledi.
Erdoğan, 6 Şubat'tan bu yana ardı ardına yaşanan depremler nedeniyle yüreklerine düşen ateşi anlatmakta kelimelerin yetersiz kaldığını belirtti.
"115 BİN İNSANIMIZ YARALI OLARAK KURTARILDI"
Enkaz kaldırma çalışmalarında sona geldikçe acı ile kayıpların da sayısının da arttığını vurgulayan Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Son tespitlerimize göre deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçerken 115 bin insanımız da yaralı olarak kurtarıldı. Osmaniye'de 1030 vatandaşımız defnedilirken 2 bin 606 vatandaşımız yaralandı. Depremde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum. Bilim insanları, 6 Şubat Pazartesi günü maruz kaldığımız deprem felaketini dünyada, karada meydana gelen en şiddetli deprem olarak tarif ediyorlar. Depremin 3. günü ve sonrasında bölge illerimize yaptığımız ziyaretlerimizde yıkımın şiddetini bizzat yerinde görme imkanı bulmuştuk. Dün Hatay ve Kahramanmaraş'ı tekrar ziyaret ettik. Her ne kadar birileri önemsizleştirmek istese de sadece ülkemizin değil, insanlık tarihinin en büyük tabii afetlerinden biriyle karşı karşıya olduğumuz bir gerçektir."
Başkan Erdoğan, şartlarının zorluğuna bakmadan, devlet ve millet olarak yaraları sarmaya, hayata çok daha sıkı bir şekilde yeniden tutunmaya çalıştıklarını ifade etti.
"271 BİN GÖREVLİMİZLE VATANDAŞLARIMIZIN İMDADINA KOŞTUK"
Gerek depremin etkilediği bölgenin genişliği gerekse çetin kış koşulları ilk etapta çalışmaları zorlaştırmış olsa da deprem anından itibaren tüm imkanları şehirler için seferber ettiklerini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:
"Afet bölgesinin tamamına ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, greyder, vidanjör gibi toplam 13 bine yakın iş makinesi sevk ettik. Her ne kadar ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler 'devlet yok, iktidar yok' diyorlarsa da bunların gören gözü kör, duyan kulağı sağır, kalpleri mühürlenmiş. İlk günden itibaren, devlet, polisiyle, askeriyle, jandarmasıyla, tüm güvenlik güçleriyle 11 ilimizde yerini almıştır. Arama kurtarmadan destek, yardım, güvenliğe kadar tüm hizmetler için 271 bin görevlimizle vatandaşlarımızın imdadına koştuk. Yardımların ulaştırılması, yaralılarımızın sevki, vatandaşlarımızın tahliyesi ve asayiş hizmetlerinin temini için elimizdeki tüm imkanları kullandık. Bu süreçte farklı kurumlarımıza ait 38 gemi, 77, uçak, 120 helikopter, 45 insansız hava aracından bilfiil istifade ettik."
Depremzedelerin yeme içmeye ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla gereken tedbirleri aldıklarını aktaran Erdoğan, "Ama terbiyesiz, terbiyesizliğini bırakmaz. İşte çıkmış bir tanesi 'Kızılay nerede? Ne çadırını, ne yemeğini gördük.' diyor. Be ahlaksız, namussuz, adi. Günde yaklaşık 2,5 milyona bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu? Yani, bir ülkede kendi kurum ve kuruluşuna bu denli ahlaksızca yaklaşmak, yenilir yutulur bir şey değildir." dedi.
"23 BİN 500 VATANDAŞIMIZ KONTEYNERLERDE"
Başkan Erdoğan, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları yürütülürken geçici barınma merkezlerinin hızla devreye alındığını vurguladı. Bir taraftan çadırların ve bir taraftan konteynerlerin yerleştirilmesine devam edildiğine dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bölgeye sevk edilen 300 bin çadırın kurulumu ile toplam 3 milyon 265 bin battaniyenin, 310 bin ısıtıcının dağıtımı gerçekleştirildi. Kulaklarınız duyuyor mu acaba? İnanın bunların kulakları var ama duymaz, gözleri var ama görmez. Çünkü bunlar kördür, sağırdır. Halihazırda 865 bin vatandaşımız çadırda. 23 bin 500 vatandaşımız konteynerlerde. İşte burada şimdi önünden geçtik. Konteynerlerimiz yerleştiriliyor ve kısa zamanda inşallah bunlar yerleşecek ve çadırlardaki vatandaşlarımızın belli bir kısmı buralara yerleşmiş olacak. 376 bin vatandaşımız ise Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı yurtlarda ikamet ediyor. Diğer illere gitmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Osmaniye'de 14 bin 450 personelle arama kurtarma, yardım ve destek çalışmalarını yürüttük. Şehrimizde 132 arama kurtarma aracı, 74 ambulans, 408 iş makinesi görev yaptı, hala yapıyor. Osmaniye'den 4 bin 500 vatandaşımızı başka illere tahliye ettik. Şehrimizdeki 27 bine yakın vatandaşımızı çadır kentlerde, 19 bini aşkın vatandaşımızı da Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı binalarla, yurtlarda barındırıyoruz. Halen alt yapı çalışmaları süren konteyner kentimiz de yakında hizmete girecek."
Başkan Erdoğan, sıcak yemekten kumanya ve gıda paketi dağıtımına kadar tüm ihtiyaçların karşılandığını dile getirdi.
Çiftçilerin tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yürütebilmeleri için kendilerine her türlü desteği verdiklerini kaydeden Erdoğan, "Kalıcı konutların inşasıyla ilgili adımları atmaya başladık. Daha önce de söyledim. Bize 1 yıl müsaade edeceksiniz. Bir yıl içerisinde bu kalıcı konutları Allah'ın izniyle yetiştireceğiz ve vatandaşlarımızı da bu konutlara yerleştireceğiz." dedi.
Depremden etkilenen 11 ile gönderilen binlerce uzman personelin, hasar tespit çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu belirten Erdoğan, "Şimdiye kadar deprem bölgesindeki illerimizde 4 milyon 223 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 123 bin binanın incelemesi yapıldı. Bunlardan 139 bin binadaki 458 bin bağımsız bölümün 'yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı' olduğu tespit edildi." ifadesini kullandı.
Osmaniye'de de 5 bin 175 binadaki 14 bin 724 bağımsız bölümün "yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı" olduğunun görüldüğünü aktaran Erdoğan, Osmaniyelilerin tüm bu raporlara, e-Devlet üzerinden kimlik numaralarıyla ulaşabileceğini bildirdi.
Başkan Erdoğan, ağırına, hafifine bakmadan şehirleri bütünüyle yeniden inşa edecek bir yaklaşımla hareket ettiklerini vurgulayarak, dün Hatay'da mart ayında temelini atarak işe başlayacakları ilk 200 bin konutun müjdesini verdiklerini hatırlattı.
Osmaniye'de de 9 bin 550 konutla işe başlayacaklarını dile getiren Erdoğan, "Ayrıca ilimizin elektrik, su, doğal gaz hatları gözden geçirilmiş, kontrollü bir şekilde altyapı hizmetleri verilmeye başlanmıştır. Yollarımızın tamamı da ulaşıma açıktır." bilgisini paylaştı.
"Bugün bir müjde de köylerde yaşayan vatandaşlarımıza vermek istiyorum. Tıpkı şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de bir yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda ilk etapta Osmaniye'de 1361, Adana'da 701, Adıyaman'da 8 bin 21, Diyarbakır'da 2 bin 927, Elazığ'da 386, Hatay'da 14 bin 141, Kahramanmaraş'ta 12 bin 135, Kilis'te 1002, Malatya'da 17 bin 990, Şanlıurfa'da 2 bin 54, Gaziantep'te 9 bin 130 olmak üzere, toplamda 70 bin köy evimizi, ahırıyla, bahçesiyle, parkıyla, kendi özgün mimarisine uygun şekilde yaparak, hak sahiplerine teslim edeceğiz. Böylece sadece mart ayında 200 bini konut ve 70 bini köy evi olmak üzere, toplam 270 bin vatandaşımızı, ailesiyle birlikte ev sahibi yapmak için 'Bismillah' demiş olacağız. İlerleyen günlerde, diğer konutlarımızla ilgili müjdeleri, milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz."
"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ YAPMAMIZ LAZIM"
Erdoğan, depremle ilgili detaylı bir muhasebeyi, gerek siyaset kurumu, gerek bilim insanları, gerekse milletin gelecek günlerde yapacağına işaret ederek, "Yaşadığımız afetten, 85 milyon olarak hepimizin çıkarması gereken dersler olduğu açıktır. Geçmişteki tecrübelerin ışığında eksiklerimizi gidermemiz, güçlü yanlarımızı tahkim etmemiz büyük önem arz ediyor." diye konuştu.
Bu süreçte, özellikle 17 Ağustos Marmara depremi sonrasında atılan adımların ne kadar doğru ve isabetli olduğunun tecrübe edildiğini belirten Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kentsel dönüşüm projeleriyle... İşte, Adana'da bir tanesi çıkmış, 'Kentsel dönüşüme biz karşıyız' diyor. Kim bu? CHP'den bir belediye başkanı. Ben, belediye başkanlığı yaptım. İstanbul'da kentsel dönüşüm denilen olay, olmazsa olmazdır. İşte onun bedellerini ödüyoruz. Ben diyorum ki vatandaşlarıma, ne olur bize yeni yeni bedeller ödetmeyin. Bu kentsel dönüşümü muhakkak yapmamız lazım. Bunu gerçekleştirmemiz lazım ki yataklarımızda huzurlu bir şekilde uyuyabilelim. Bütün ailelerimiz, çocuklarımız huzurlu bir şekilde uyuyabilsin. Kentsel dönüşüm projeleriyle, TOKİ vasıtasıyla yürütülen toplu konut hamlelerinin önemini bir kez daha idrak ettik.
Hamdolsun, depreminin etkilediği bölgelerde tek bir TOKİ binası dahi yıkılmadı. Ülkemizin dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımız, TOKİ'nin inşa ettiği konutlarda artık kendilerini daha güvende hissediyor. Aynı şekilde, çeşitli engelleme girişimlerine rağmen kentsel dönüşümünü gerçekleştirdiğimiz binalarda yaşayan insanlarımız, bizlere dua ediyor. Bundan sonraki süreçte her iki konuda da daha kararlı davranacağız. Gerekirse tüm yasal altyapıyı oluşturacak ve ona göre de adımlarımızı atacağız. Şimdi bu başarıyı, deprem bölgesinden başlayarak tüm ülkemize teşmil etmeyi hedefliyoruz. Şehirlerimizin tarihi, kültürel ve sosyolojik dokusunu koruyarak inşallah kısa sürede hepsini yeniden ayağa kaldıracağız."
"DEVLETİMİZ, DAHA İYİSİNİ YAPMAYA MUKTEDİRDİR"
Başkan Erdoğan, söz verdikleri gibi deprem bölgesindeki vatandaşlara konutlarını bir yıl içerisinde teslim etmeye başlayacaklarını dile getirdi.
Yatay mimari prensibi çerçevesinde, konutların hiçbirinin zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyeceğini aktaran Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Köylerimizdeki ihya çalışmalarını da eviyle, ahırıyla, bahçesiyle, parkıyla kendi özgün mimarisine göre gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımdan, bizlere bir yıl müsaade etmelerini istirham ediyorum. Kayıplarımızı geri getiremesek de devletimiz yıkılanın yerine daha iyisini, daha güzelini, daha dayanıklısını yapmaya muktedirdir. Osmaniyeli kardeşlerime çağrım şudur, devlet ile millet arasına fitne sokmaya çalışanlara lütfen prim vermeyin. Depremi bahane ederek açıkça Türkiye düşmanlığı yapanlara asla kulak asmayın. Yasımıza, acımıza, toprak altında yatan canlarımıza hürmeti olmayan fırsatçıların, sizi karamsarlığa sürüklemesine lütfen müsaade etmeyin. Nasıl daha önceki depremlerde, sellerde, yangınlarda hiçbir insanımızı aç, açıkta bırakmadıysak, devletimiz, depremzedelerimizin de yanındadır. Yaşanan can kayıplarında ihmali, kusuru veya kastı olanlar varsa bunların hesabını hukuk önünde sormak da boynumuzun borcudur. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Osmaniyeli kardeşlerimden müsterih olmalarını, gönüllerini ferah tutmalarını, devletlerine güvenmeye devam etmelerini bekliyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi muhafaza buyursun diye dua ediyorum."
Osmaniye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, hayatını kaybedenler için "Fatiha" okudu.
DEVLET BAHÇELİ: YENİ BİR HAYATI TEKRAR İNŞA ETMEK AMACIYLA GAYRET GÖSTERİLİYOR
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de felaketin izlerini ortadan kaldırmak, yeni bir hayatı tekrar inşa etmek amacıyla gayret gösterildiğini belirtti.
Başkan Erdoğan'ın, deprem bölgesindeki illere ikinci defa geldiğini ve yerinde incelemelerde bulunduğunu anımsatan Bahçeli, "Bugün de Osmaniye'de ikinci kez bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yönetimdeki tüm arkadaşlarımıza gayretlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." sözlerini sarf etti.
ZİYARETTEN NOTLAR
Başkan Erdoğan, daha sonra Afet Koordinasyon Merkezi'nde, kentte yapılan çalışmalar ve son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Başkan Erdoğan ile Bahçeli, Osmaniye'de depremzedeler için kurulan çadır kentte de incelemelerde bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 22 Şubat hangi illerde okullar tatil olacak? Çarşamba günü için illerin isimler! MEB ve Valilik açıklamaları...
- İslam Memiş yeni gözdesini ilk kez açıkladı! 'Dünya bunu konuşacak' dedi! Ne altın, ne dolar...
- Ortaokul ve lise öğrencileri dikkat! MEB son dakika duyurdu! 1,2,3,4,5. sınıflar için de geçerli! İstanbul ve İzmir ilçe ilçe liste...
- Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card başvuru sonuçları erken açıklanır mı?
- Mercek bulutu depremin habercisi mi? Mercek Bulutları nedir, neden olur?
- EYT son dakika! EYT Meclis görüşmeleri ne zaman başlayacak? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Taner Savut kimdir, kaç yaşında? Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut öldü mü?
- Ateş Kuşları son bölüm izle! ATV Ateş Kuşları bu hafta var mı, ne zaman başlayacak?
- Bina hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? Hasar tespiti nasıl itiraz edilir? e-Devlet, CBS sorgulama ekranı!
- AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ 2023 | AÖF bahar dönemi kayıtları ne zaman? Sınavlar online mi, yüz yüze mi olacak?
- 18 yaşını dolduran herkes alabilir! Bu şarta uyan hemen baksın! T.C kimlik kartı ile gelene 2.850 TL veriliyor!
- Deprem bölgelerinde TYP alımları başladı mı, ne zaman? 2023 İŞKUR TYP başvurusu nereden yapılır, şartları neler?