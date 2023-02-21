Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli’den Osmaniye ve Gaziantep’te flaş açıklamalar

Başkan Erdoğan, Osmaniye'nin ardından Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

GAZİANTEP MESAJLARI

Başkan Erdoğan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Depremlerle ilgili çalışmaları bizzat yerinde görmek için buradayız. Deprem haberini alır almaz devletimizin tüm imkanlarını harekete geçirdik. Olumsuz hava şartları ve deprem alanının genişliği çalışmalarımızı ilk etapta sekteye uğratsa da hamdolsun bu zorlu süreci kısa sürede aştık.

"MART AYINDA 200 BİN KONUT İÇİN İLK KAZMAYI VURACAĞIZ"

Şehrimizde 100 bine yakın vatandaşımızı çadırlarda, 4 bin 500 vatandaşımıza konteynırlarda barınma imkanı sağlıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza bağlı uzman personelimiz yoğun şekilde hasar tespit çalışmalarını yürütüyor. Gaziantep'te yaklaşık 243 bin binadaki 880 bin bağımsız bölümün incelenmesi tamamlandı. Buna göre 37 bin 645 bağımsız bölümden oluşan 16 bin 211 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu görüldü. Nurdağı'nda ise 5 bin 549 bina 13 bin 463 bağımsız bölümün kullanıma elverişli olmadığı tespit edildi. En kısa zamanda konut, işyerleri ve kültürel varlıkları ile şehirlerimizin ihyasına başlıyoruz. Önümüzdeki ay içerisinde 18 bin 544'ü Gaziantep'te olmak üzere toplamda 200 bin konut için ilk kazmayı vuracağız. Gaziantep'teki köy evlerini ahırı, bahçesi, özgün mimarisiyle inşa edip hak sahiplerine teslim edeceğiz. 11 ilimizde konut ve köy evi olarak Mart ayında 271 bin hane sayısının inşaatına başlayacağız. İlerleyen aylara göre bu sayıları tekrar belirleyeceğiz. İnşallah devlet millet el ele vererek zor günlerin üstesinden beraberce geleceğiz.

"DEMOGRAFİK YAPISI KORUNACAK"

Gaziantep'in tarihi kimliği, demografik yapısını koruyarak tekrar ve daha güçlü şekilde ayağa kaldıracağız. Binlerce yıldır büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan şehirlerimizin yaralarını sarmakla kalmayacak, vatandaşlarımızın geleceğine güvenle bakacak altyapıyı sağlayacağız. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktıkça Allah'ın izniyle aşamayacağımız hiçbir engel tanımıyoruz.

"BU İKTİDAR ŞİMDİ DE 11 İLİMİZDE BU SIKINTILARI SÜRATLE AŞACAK"

Van depreminde Van'ı nasıl kısa sürede inşa ve ihya ettiysek, Bingöl depreminde Bingöl'ü yeniden nasıl inşa ettiysek, İzmir'i nasıl kısa zamanda nasıl inşa ettiysek, Antalya, Muğla, Manavgat yangınlarına oraları nasıl sıfırdan ihya ettiysek aynı şekilde Kütahya'yı nasıl ihya ettiysek bu iktidar şimdi de 11 ilimizde bu sıkıntıları süratle aşacaktır. Nitekim kısa zaman önce malum Elazığ depreminde, Malatya'da oralarda da biliyorsunuz aynı şekilde bütün inşa ve ihya çalışmalarını başarıyla yürüten bir iktidarız. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktıkça Allah'ın izniyle aşamayacağımız hiçbir engel tanımıyoruz. Aynı milletin mensupları olarak bu büyük imtihan karşısında kenetlenerek ülkemizi felaha kavuşturacağımıza inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diliyorum.