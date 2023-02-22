22 Şubat 2023, Çarşamba
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RTÜK'ten Halk TV ve Tele1'e 5'er kez program durdurma cezası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.02.2023
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RTÜK’ten Halk TV ve Tele1’e 5’er kez program durdurma cezası

Son dakika haberi...Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV ve Tele1'e üst sınırdan 5'er kez program durdurma ve idari para cezası verdi.

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