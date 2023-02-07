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Kalyon Holding yüzyılın felaketi sonrası tüm imkanlarını seferber etti

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Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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Kalyon Holding yüzyılın felaketi sonrası tüm imkanlarını seferber etti

Kalyon Holding, Türkiye'yi derinden sarsan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası depremzedeler için harekete geçti. Kalyon Holding tüm imkanlarını ihtiyaç sahipleri için seferber ederken yaptığı açıklamada "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tüm girişimleri, başta AFAD olmak üzere ilgili devlet kurumları ile istişare ve koordinasyon halinde yürütüyoruz. Bu çerçevede; Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsünün barınma ve diğer imkânlarını Gaziantepli hemşehrilerimizin kullanımına açmış bulunuyoruz. Diğer yandan, enkazdan kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere bölgemizdeki  82 kamyon, 22 tır, 10 vinç, 40 ekskavatör, 7 telehander teleskobik forklift, 34 loder, 28 tonluk yakıt tankeri, 9 ışık kulesi, 13 babcot, 256 operatör, mühendisler ile çok sayıda şoför ve uzman personelimizi seferber ettik." ifadelerini kullandı.

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