Adana’da deprem bekleniyor mu? Adana’da fay hattı var mı, kırıldı mı? Deprem riski taşıyan ilçeler...

NACİ GÖRÜR AÇIKLADI: O BÖLGELER RİSKLİ!

Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi öncesinde bu bölge ve Adana için uyarılarda bulunarak, "Çevredeki faylarda belirli bir stres transferi olabilir. Bu depremlerden sonra Hatay ve Adana yöresinin daha hassas hale geldiğini düşünüyorum. Adana havzasında Doğu Anadolu fay kuşağının devamı gibi düşünülen, orada da irili ufaklı faylar var, Hatay'ın ölü fay kesimlerinde bir stres transferinin olabileceğini, oralara bir yük geldiğini düşünüyorum." açıklamalarında bulunmuştu.