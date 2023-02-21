Adana'da deprem bekleniyor mu? Adana'da fay hattı var mı, kırıldı mı? Deprem riski taşıyan ilçeler...
"Adana deprem olacak mı" sorusu dün yaşanan Hatay depremi sonrası vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Maden Tetkik Arama tarafından Türkiye'de yer alan diri fay hattı haritası güncellendi. Ayrıca, Prof. Dr. Naci Görür ise depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamaların ardından akıllara depremin yaşanma olasığı merak konusu oldu. Peki, Adana'da fay hattı kırıldı mı, deprem olur mu? İşte, ayrıntılar...
Kahramanmaraş merkezli depremler, ülkemizde büyük sarsıntıya yol açtı. Hatay'da art arda meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Adana'da yaşayan vatandaşlar, deprem olasığı ile ilgili detayları araştırıyor. Prof. Dr. Naci Görür'ün ise olası depremlerle ilgili açıklamaları sürüyor. O bölgede enerji birikmesi olabileceğine dikkat çeken Görür, bölgenin hassas olabileceğini açıkladı. İşte, haberin detayları...
NACİ GÖRÜR AÇIKLADI: O BÖLGELER RİSKLİ!
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi öncesinde bu bölge ve Adana için uyarılarda bulunarak, "Çevredeki faylarda belirli bir stres transferi olabilir. Bu depremlerden sonra Hatay ve Adana yöresinin daha hassas hale geldiğini düşünüyorum. Adana havzasında Doğu Anadolu fay kuşağının devamı gibi düşünülen, orada da irili ufaklı faylar var, Hatay'ın ölü fay kesimlerinde bir stres transferinin olabileceğini, oralara bir yük geldiğini düşünüyorum." açıklamalarında bulunmuştu.
Naci Görür Hatay depreminden sonra yaptığı açıklamalarda Hatay ve Adana'da beklenen depremlerin Hatay bölümünün gerçekleştiğini, sırada Adana ve Kıbrıs olduğunu belirtti.
ADANA'DA DEPREM OLACAK MI, BEKLENİYOR MU?
Naci Görür Hatay depreminden sonra yaptığı açıklamalarda Hatay ve Adana'da beklenen depremlerin Hatay bölümünün gerçekleştiğini, sırada Adana ve Kıbrıs olduğunu belirtti.
ADANA FAY HATLARI
Adana'dan geçen ve deprem oluşturma riski bulunan faylar şöyledir:
Yumurtalık Fayı: Sürgü-Misis Fay zonunda bulunan Yumurtalık Fayı İskenderun Körfezi'ni kuzeyden sınırlar. Yenilenmiş Türkiye Diri Fay Haritasına göre fay; Delihalil Kuvaterner Volkanı ve Ceyhan Deltası arasında, K55ºD doğrultulu ve 41-km uzunluktadır. Sol yanal doğrultu atım karakteri gösteren Yumurtalık Fayı, orta bölümünde, İncirli'de, 2-km genişlik ve 4-km uzunluktaki açılmalı sola sekme yapısıyla batı ve doğu olmak üzere iki parçaya(section) ayrılır.
Eğim atım bileşenli fay morfolojisinin belirgin izlendiği sekme alanında gözlenen Kuvaterner bazalt çıkışları bu yapıyla ilişkili olmalıdır. Batı parça (24,5-km) Miyosen deltaik ile türbiditik çökel birimlerini tektonik dokanakla bir araya getirir. Daha çok Kuvaterner lavlar içinde izlenen doğu parça (16,5-km) ise Delihalil volkan konisinde sonlanır.Bu fay hattı 500 yıldır suskundur.
Adana Fayı: Yumurtalık fayının batısında, Karataş-Sarımazı arasında yaklaşık 67 km uzunlukta, KD-GB gidişli fay Karataş fayı olarak adlandırılmıştır. Morfolojik olarak çok belirgin olan fayın doğu bloğu aşağıda bulunmaktadır.
Karataş Fayı: Karataş Fayı, yenilenmiş Türkiye Diri Fay Haritası'na göre İskenderun Körfezi kuzeyinde K40°D genel doğrultusunda uzanır. Doğuda Osmaniye ile batıda Karataş arasında 64-km boyunca izlenen fay, ters atım bileşenli sol yanal doğrultu atım karakterindedir. Fayın kuzey bloğu morfolojik olarak daha yukarda bulunmaktadır.
Karataş fayının doğudaki 16-km'lik kısmı Erken-Orta Miyosen yaşlı Karataş formasyonu içerisinde, 38-km uzunluktaki orta kısmı Karataş formasyonu ile Kuvaterner çökelleri arasındaki dokanakta ve kıyı çizgisine karşılık gelen 10 km'lik batı kesimi ise Kuvaterner çökelleri içerisinde yer almaktadır. Karataş yöresinde Akdeniz'e ulaşan fay literatür bilgisine göre deniz tabanından Kıbrıs'a doğru devam etmektedir.
E-DEVLET FAY HATTI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı, internet üzerinden kolayca görüntülenebilmektedir.
MTA'NIN FAY HARİTASINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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