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Başkan Erdoğan açıkladı! Deprem bölgesinde hangi ile kaç konut yapılacak? Zemin sıvılaşmasına dikkat çekti...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2023 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
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Başkan Erdoğan açıkladı! Deprem bölgesinde hangi ile kaç konut yapılacak? Zemin sıvılaşmasına dikkat çekti...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesine yaptığı ziyarette Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde bölgenin yeniden yapılandırılmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan hasar tespit çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunun altını çizerken, yeni konutların fiziki yapılarına ilişkin de bilgi verdi. Erdoğan ayrıca mart ayında hangi ilde kaç konut yapılacağını da açıkladı. Peki deprem bölgesindeki konutlar nasıl olacak? Nereye yapılacak? İşte il il konut sayıları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde bölgede yaşanan felaket sonrası atılan adımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜM KURUMLAR HAREKETE GEÇTİ"

Başkan Erdoğan bögede tüm imkanların seferber edildiğinin altını çizerken "Kamu ve sivil toplum afet kapasitesinin ilk anda büyük ölçüde devre dışı kalması güçlükleri daha da arttırdı. Deprem haberini alır almaz tüm bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyelerimizi, sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirdik." ifadelerini kullandı.

"TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANMAK ÜZERE"

Deprem sonrası bölgedeki hasar tespit çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Erdoğan "3 milyon 108 bin bağımsız bölümün az hasarlı veya hasarsız olduğu belirlendi." dedi.

"YENİ KONUTLARI ZEMİN YAPISINA BAKARAK YAPACAĞIZ"

Hasar tespit, enkaz kaldırma, yer belirleme işlemleri bittikçe her ilimizde konut sayıları artacaktır. Tüm konut alanlarını yeni bir şehir planı çerçevesinde zemin kalitesine, fay hattına olan mesafesine bakarak tarihi dokusuna uygun şekilde hazırlıyoruz. Konutların hiçbir zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyecek.

"GÜÇLENDİRME OLMAYACAK HEPSİ SIFIRDAN YAPILACAK"

Güçlendirme diye bir mantıkla asla bu bölgede inşa ve ihya çalışmaları yapmayacağız. Hepsi sıfırdan zemin artı üç, bilemediniz 4 bu şekilde inşaatlarımızı yapacağız.

Ülkemizde tüm üniversitelerden hocalarımızla, deprem uzmanlarıyla yoğun istişare halinde çalışıyor, buradan çıkacak sonuca göre hareket ediyoruz.

Gereken tüm yapı malzemelerinin kaliteli ve hızlı şekilde tedarikiyle ilgili fayda maliyet analizi ile planlamaları sürüyor.

Ülkemizin önde gelen tüm mimarlık, mühendislik ofislerini, proje bürolarını, şehir plancılarını harekete geçirdik. Yerleşimi ovalardan dağlara doğru kaldırarak zemin sıvılaşmanın yer aldığı felaketlerden uzak tutmak istiyoruz.

"YERLEŞİM YERLERİ OVALARDA OLAMAYACAK"

Yerleşim yerlerimizi mümkün olduğu kadar ovalardan dağlara doğru kaydırarak, zemin sıvılaşmalarının yol açtığı felaketlerden uzak tutmak istiyoruz.

Mart ayında Hatay'da 40 bin 426, Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Adıyaman'da 25 bin 882, Gaziantep'te 18 bin 544, Malatya'da 44 bin 770, Osmaniye'de 9 bin 550, Diyarbakır'da 6 bin, Şanlıurfa'da 3 bin, Elazığ'da 3 bin 750, Adana'da 2 bin 500, Kilis'te ise 250 konutun inşasına başlanacak.

Başkan Erdoğan: Şehirleri sıfırdan inşa edeceğiz BAŞKAN ERDOĞAN: ŞEHİRLERİ SIFIRDAN İNŞA EDECEĞİZ

Başkan Erdoğan ile Bahçeli deprem bölgesinde

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