Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli deprem bölgesinde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son durumla ilgili AFAD İl Kooordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Vatanımızı derin bir aşkla sevdiğimiz için onun zorluklarını da kabulleniyoruz. Vatanımıza hep sahip çıktık çıkıyoruz. Cumhuriyet tarihimiz boyunca demokrasi ve kalkınma mücadelemiz kesintisiz sürdü. Ne yaşarsak yaşayalım vazgeçmedik, umutsuzluğa kapılmadık. Şu anda aramızda ailesinden eşini, çocuğunu kaybeden nice kardeşlerim var. Hepsine başsağlığı diliyorum. Ölenlerimizin ruhları için gelin birer Fatiha okuyalım.

Deprem etki alanı gücüyle dünyada eşi benzeri olmayan bir deprem. Deprem, 7 metreyi aşan yer değiştirmelere neden oldu. Depremden sonraki ilk günlerde kimi eksikliklerin yaşandığını biliyoruz. Deprem haberini aldığımız andan itibaren tüm ekiplerimizi harekete geçirdik.

Hala devam eden 6 bini aşkın artçı sarsıntıların yol açtığı tehlikelere rağmen ekiplerimiz çalışmalarını yürüttü.

Depremde zarar gören çiftçilerimize, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'den kullandıkları Hazine destekli kredilerini 1 yıl tehir etme imkanı getirdik.

Acil ihtiyaç duyulan ürünler başta olmak üzere fiyatlarda haksız artışa gidenler için kamunun tüm denetim araçlarını en sert şekilde devreye alıyoruz.

Çiftçilerimize toplam tutarı 2,8 milyar lirayı bulan ve ayni ödenen mazot-gübre desteğini nakdi olarak şubatta hesaplarına yatırıyoruz.

11 ilimizde kalıcı konutların inşasına başlıyoruz.

Yeni bir Antakya, İskenderun, Arsuz inşa edeceğiz. Buraları sıfırdan yapacağız.

Ayrıntılar geliyor...

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BİTMEK ÜZERE

Deprem bölgesinde 3 milyon 108 bin az hasarlı ve hasarsız olduğu belirlendi. Çevre Şehircilik Bakanlığımız hasar tespit çalışmalarını bitirmek üzere.

12 binin üzerinde ağır iş makinesi faaliyetlere katıldı. Bölgede dağıtılan battaniye sayısı 30 bine, çadır sayısı 188 bine ulaştı. Konteyner, çadır sevkiyatı sürüyor. Kobteyner ev sayısını ihtiyaç dahilinde 200 bine çıkaracağız. Hali hazırda depremzedelerimizden çadırlarda barınanların sayısı 751 bine, konteylerde barınanların sayısı 24 bine ulaştı. Yurtlarda da barınan toplam 1 milyon 684 bin vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları giderilmiştir.

Depremi fırsata çevirmeye çalışanlar çıkıyor. Milletimiz asıl cezayı bunları vicdanında mahkum ederek vermektedir. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 156, 114 bin 834 kişi enkazdan kurtarıldı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın her birine rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.

"YENİ BİNALAR 3-4 KATI GEÇEMEYECEK"

Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız şundan emin olsun, şehirlerimizin tamamını yeniden ayağa kaldıracağız. Bu bölgeye devlet ve millet olarak hep birlikte sahip çıkacağız. Hayatın normalleşmesini sağlayacak adımları atıyoruz.

Kalıcı konutlar için TOKİ hazırlığını yapıyor. Konutlarımızın hiçbiri zemin +3 ya da 4 katı geçmeyecek. Konutlar kendi özgün mimarisine göre yapılacak. Güçlendirme diye bir mantıkla inşa ve ihya çalışmaları yapmayacağız. Hepsi sıfırdan zemin +3 şeklinde yapılacak. Üniversitelerimizden hocalarımızla, deprem uzmanlarıyla istişare ediyoruz. Sağlam zeminlere doğru tekniklerle inşa edilen yapıların yıkılmadığını bu depremlerde gördük. Yerleşim yerlerimizi ovalardan dağlara kaydırararak zemindeki sıvılaşmadan uzak tutmak istiyoruz. Her adımımızı ortak akla göre yapıyoruz.

TOKİ ÖDEMELERİNE ERTELEME

Depremden etkilenen bölgelerde TOKİ ödemelerini 3 ay süreyle erteledik. Deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için devam şartı aramayacağız. Geçici sağlık merkezlerinde herhangi bir aksaklığa izin vermiyoruz. Türbe, cami, kilise, havra gibi yapılarımız için gerekli çalışmalara hemen başladık. Amacımız 1 yıl için de kültür varlıklarımızı yeniden kazandırmaktır.