Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli deprem bölgesinde!
6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketi 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. İncelemelerini tamamlayan Başkan Erdoğan Hatay'da önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, hasar tespit çalışmalarının bitmek üzere olduğunu bildirdi. Depremzedelere yeni konutlarının müjdesini veren Başkan Erdoğan "Yerleşim yerlerini ovalardan dağlara doğru kaydıracağız" dedi. Ayrıca Başkan Erdoğan burada depremzeler için önemli bir haberi daha duyurarak "11 ilde TOKİ taksit ödemelerini 3 ay erteledik" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son durumla ilgili AFAD İl Kooordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Vatanımızı derin bir aşkla sevdiğimiz için onun zorluklarını da kabulleniyoruz. Vatanımıza hep sahip çıktık çıkıyoruz. Cumhuriyet tarihimiz boyunca demokrasi ve kalkınma mücadelemiz kesintisiz sürdü. Ne yaşarsak yaşayalım vazgeçmedik, umutsuzluğa kapılmadık. Şu anda aramızda ailesinden eşini, çocuğunu kaybeden nice kardeşlerim var. Hepsine başsağlığı diliyorum. Ölenlerimizin ruhları için gelin birer Fatiha okuyalım.
Deprem etki alanı gücüyle dünyada eşi benzeri olmayan bir deprem. Deprem, 7 metreyi aşan yer değiştirmelere neden oldu. Depremden sonraki ilk günlerde kimi eksikliklerin yaşandığını biliyoruz. Deprem haberini aldığımız andan itibaren tüm ekiplerimizi harekete geçirdik.
Hala devam eden 6 bini aşkın artçı sarsıntıların yol açtığı tehlikelere rağmen ekiplerimiz çalışmalarını yürüttü.
Depremde zarar gören çiftçilerimize, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'den kullandıkları Hazine destekli kredilerini 1 yıl tehir etme imkanı getirdik.
Acil ihtiyaç duyulan ürünler başta olmak üzere fiyatlarda haksız artışa gidenler için kamunun tüm denetim araçlarını en sert şekilde devreye alıyoruz.
Çiftçilerimize toplam tutarı 2,8 milyar lirayı bulan ve ayni ödenen mazot-gübre desteğini nakdi olarak şubatta hesaplarına yatırıyoruz.
11 ilimizde kalıcı konutların inşasına başlıyoruz.
Yeni bir Antakya, İskenderun, Arsuz inşa edeceğiz. Buraları sıfırdan yapacağız.
Ayrıntılar geliyor...
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BİTMEK ÜZERE
Deprem bölgesinde 3 milyon 108 bin az hasarlı ve hasarsız olduğu belirlendi. Çevre Şehircilik Bakanlığımız hasar tespit çalışmalarını bitirmek üzere.
12 binin üzerinde ağır iş makinesi faaliyetlere katıldı. Bölgede dağıtılan battaniye sayısı 30 bine, çadır sayısı 188 bine ulaştı. Konteyner, çadır sevkiyatı sürüyor. Kobteyner ev sayısını ihtiyaç dahilinde 200 bine çıkaracağız. Hali hazırda depremzedelerimizden çadırlarda barınanların sayısı 751 bine, konteylerde barınanların sayısı 24 bine ulaştı. Yurtlarda da barınan toplam 1 milyon 684 bin vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları giderilmiştir.
Depremi fırsata çevirmeye çalışanlar çıkıyor. Milletimiz asıl cezayı bunları vicdanında mahkum ederek vermektedir. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 156, 114 bin 834 kişi enkazdan kurtarıldı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın her birine rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.
"YENİ BİNALAR 3-4 KATI GEÇEMEYECEK"
Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız şundan emin olsun, şehirlerimizin tamamını yeniden ayağa kaldıracağız. Bu bölgeye devlet ve millet olarak hep birlikte sahip çıkacağız. Hayatın normalleşmesini sağlayacak adımları atıyoruz.
Kalıcı konutlar için TOKİ hazırlığını yapıyor. Konutlarımızın hiçbiri zemin +3 ya da 4 katı geçmeyecek. Konutlar kendi özgün mimarisine göre yapılacak. Güçlendirme diye bir mantıkla inşa ve ihya çalışmaları yapmayacağız. Hepsi sıfırdan zemin +3 şeklinde yapılacak. Üniversitelerimizden hocalarımızla, deprem uzmanlarıyla istişare ediyoruz. Sağlam zeminlere doğru tekniklerle inşa edilen yapıların yıkılmadığını bu depremlerde gördük. Yerleşim yerlerimizi ovalardan dağlara kaydırararak zemindeki sıvılaşmadan uzak tutmak istiyoruz. Her adımımızı ortak akla göre yapıyoruz.
TOKİ ÖDEMELERİNE ERTELEME
Depremden etkilenen bölgelerde TOKİ ödemelerini 3 ay süreyle erteledik. Deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için devam şartı aramayacağız. Geçici sağlık merkezlerinde herhangi bir aksaklığa izin vermiyoruz. Türbe, cami, kilise, havra gibi yapılarımız için gerekli çalışmalara hemen başladık. Amacımız 1 yıl için de kültür varlıklarımızı yeniden kazandırmaktır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı Hatay'da yerli ve yabancı arama kurtarma ekiplerini ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yoğun hasar verdiği Hatay'a bağlı Antakya ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Ormancı Bakanı Vahit Kirişci eşlik etti. Erdoğan daha sonra kentte görev yapan yerli-yabancı arama-kurtarma ekipleri, belediye temizlik işçileri ve enkazlarda kritik çalışmalar yapan madencilerle bir araya geldi. Ekiplere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki MHP Lideri Devlet Bahçeli ve bakanlar Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne geçti. Erdoğan, burada kanaat önderleri ve muhtarlarla toplantı yaptı.
BAHÇELİ "GİDECEĞİM" DEMİŞTİ
MHP Lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz hafta grup toplantısında deprem bölgelerine gideceğini açıklamıştı.
MHP Genel Başkanı olarak depremden zarar görmüş illeri ve tüm vatandaşları bir program dahilinde ziyaret etmek amacıyla geçen hafta aldığı kararı tatbik etmek için makul bir zaman kolladığını söyleyen Bahçeli, şunları kaydetmişti:
"O zaman gelmiştir, şimdi vakit yollara düşme vaktidir. Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana ve Malatya'da milletimle tek yürek olacağım, tek ses olacağım, mahzun illerimizin ve mağdur vatandaşlarımızın hepsini birden, çalışmaların aksamasına fırsat vermeden sırayla ziyaret edeceğim.
'MHP nerede?' diye soranları ciddiye alıp cevap verecek değilim. Ancak yine de bir hatırlatma yapmadan geçmeyeceğim: Biz her yerdeyiz, göz pınarlarından sicim gibi akan yaşlardayız, viraneye dönmüş gönüllerdeyiz, kimse var mı diye soran dillerdeyiz, beton blokların arasında can arayan, yetim yavruların başını okşayan, ailesini kaybetmiş mazlumların yanında duran, Fatiha okuyan, tabutlara omuz veren, milletimizin derdiyle dertlenen hem kahırlı hem sevdalı hem de kararlı yürekleriz. 'Devlet nerede?' diyenlere de bir çift sözüm pek tabii vardır ve olması da doğaldır. 'Deprem bölgesinde her şey var, sadece devlet yok' diyen kanı bozuklar size söylüyorum; devlet baktığınız ve bastığınız her yerde tüm heybetiyle, tüm haysiyetiyle, tüm hükümranlığıyla havidir, hakimdir, hadimdir. Şu hassas günlerde ağır konuşuyorum, kimse kusura bakmasın ama mecburum; 'devlet yok' diyen kalite ve karakter yoksunları iç işgal cephesinde konuşlanmış işbirlikçi sefillerdir."
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