Kırpılmış videoyla A Haber'e kirli operasyon! Hedef gösterilen Mehmet Karataş memleketi Adıyaman'da tepki gösterdi: "Planınız başınıza yıkılsın"

"ADIYAMAN'DAKİ ENKAZLARIN BAŞINDA İLK BİZ VARDIK"

Karataş'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamaların tamamı ise şöyle:

"İlk günden bu yana 4-5 ekip Adıyaman'dan olup bitenleri her gün aktardık. Şu dakikaya kadar tüm yayınlarda tek bir gayemiz vardı, kendi memleketim olan Adıyaman'ın derdinin sorununun mücadelesinin ne olduğunu anlatabilmekteydi. Yıkılan binalar, gelecek yardımlar, sorunlar 15 gün boyunca bunları ekrana getirmeye gayret gösterdik.

Geçtiğimiz akşam Adıyaman'ın Kahta ilçesindeydik. Adıyaman merkeze Gölbaşı'na Besni'ye göre hasar daha az. Oradaki hayatın daha normalleştiğini görünce Kahta'da bir yayın yaptık. Buradaki yayında defalarca kez Kahta dememize rağmen algı oyununa gelen birileri var.