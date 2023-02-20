20 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kırpılmış videoyla A Haber'e kirli operasyon! Hedef gösterilen Mehmet Karataş memleketi Adıyaman'da tepki gösterdi: "Planınız başınıza yıkılsın"

Kırpılmış videoyla A Haber'e kirli operasyon! Hedef gösterilen Mehmet Karataş memleketi Adıyaman'da tepki gösterdi: "Planınız başınıza yıkılsın"

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 20.02.2023 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
ABONE OL
Kırpılmış videoyla A Haber’e kirli operasyon! Hedef gösterilen Mehmet Karataş memleketi Adıyaman’da tepki gösterdi: Planınız başınıza yıkılsın

Kahramanmaraş merkezli depremler üzerinden sosyal medyada birçok asılsız bilgi ve manipülasyon dolu açıklamalar dolaşıma sokuldu. Provokatörlerin son hedefi ise Adıyaman'dan canlı yayın yapan A Haber ekibi oldu. Algıcı Twitter hesaplarının, "A Haber 'Adıyaman'da hayat normale dönüyor' dedi" şeklindeki paylaşımına CHP tarafından fonlanan medya kuruluşları ve Kahta Belediye Başkanı Saadet Partili Yusuf Turanlı da alet oldu. Oysa ki, A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, yayına girerken depremin diğer ilçelere göre daha az etkilediği Kahta'da olduğunu söylemiş, önce yıkımdan bahsetmiş ve sonra da dükkanların açılmaya başladığını aktarmıştı. "Buradaki yayında defalarca kez Kahta dememize rağmen algı oyununa gelen birileri var." diyen Karataş, "Planınız başınıza yıkılsın. Siz bunları nasıl karalarım derdine düşerken ben kaç kişiyi ellerimle çıkarttım biliyor musunuz?" tepkisini dile getirdi. Vatandaşlar da A Haber canlı yayınında Karataş'a destek vererek, ilk günden bu yana sahada her şeyini verdiğini ve kendilerine moral olduğunu aktardı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. A Haber ekipleri felaketin yaşandığı her bir noktadan her dakika gelişmeleri izleyicileri ve Türk kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaştı. Depremin etkilediği iller arasında yer alan Adıyaman'dan yayın yapan A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, algı ve manipülasyon dolu haberler yapan bazı Twitter hesapları tarafından hedef gösterildi.

Kuyuklu yalana CHP tarafından fonlanan haber kanalları ve sosyal medya trolleri de dahil oldu.

KİRLİ MANİPÜLASYONLARIN SON HEDEFİ: A HABER

Yayının başında birçok kez Kahta'dan bağlantı kurduklarını belirtmesine rağmen sosyal medyada algıya başlayan manipülatörler, "A Haber, Adıyaman Kahta'da bir caddeyi havadan çekip, Adıyaman'da hayatın normale döndüğünü iddia etti: "Özellikle kafelerin, marketlerin, pastanelerin açık olduğunu görüyoruz." , "A Haber bildiğiniz gibi. Adıyaman yerine İstanbul'u da gösterebilirdi. Akşam Adıyaman kent merkezine canlı bağlanarak hayat normale dönüyor dediği yer Kahta ilçesi çıktı. Adıyamanlılar bu yalan habere sosyal medyadan tepki gösterdiler." şeklinde skandal ithamlarda bulundu.

A HABER MUHABİRİ KARATAŞ'TAN ALGI OPERASYONLARINA SERT TEPKİ

Oysa ki, A Haber Muhabiri yayına girerken Kahta'da olduğunu söyleyip önce yıkımdan bahsediyor sonra da dükkanların açılmaya başladığını aktardı.

Mehmet Karataş, yaşananlar üzerinden A Haber'in ve kendisinin hedef gösterilmesine ise sert şekilde tepki gösterdi. "Buradaki yayında defalarca kez Kahta dememize rağmen algı oyununa gelen birileri var." diyen Karataş, "Planınız başınıza yıkılsın. Siz bunları nasıl karalarım derdine düşerken ben kaç kişiyi ellerimle çıkarttım biliyor musunuz?" tepkisini dile getirdi.

"ADIYAMAN'DAKİ ENKAZLARIN BAŞINDA İLK BİZ VARDIK"

Karataş'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamaların tamamı ise şöyle:

"İlk günden bu yana 4-5 ekip Adıyaman'dan olup bitenleri her gün aktardık. Şu dakikaya kadar tüm yayınlarda tek bir gayemiz vardı, kendi memleketim olan Adıyaman'ın derdinin sorununun mücadelesinin ne olduğunu anlatabilmekteydi. Yıkılan binalar, gelecek yardımlar, sorunlar 15 gün boyunca bunları ekrana getirmeye gayret gösterdik.

Geçtiğimiz akşam Adıyaman'ın Kahta ilçesindeydik. Adıyaman merkeze Gölbaşı'na Besni'ye göre hasar daha az. Oradaki hayatın daha normalleştiğini görünce Kahta'da bir yayın yaptık. Buradaki yayında defalarca kez Kahta dememize rağmen algı oyununa gelen birileri var.

Sanki Adıyaman'da bir problem sorun yokmuş gibi söyledik provokasyonuna giriştiler. Adıyamanlı olarak A haber izleyen vatandaşlara söylüyorum bu bize değil sizi de hedef alan bir açıklamadır.

Buradan ilk bilgileri aktaran da şahsım ve A Haber. İlk olarak o enkazın başında biz vardık. İlk gün 07.00 itibarıyla buradaydık, sonrasında 12 ekip buradaydık. Vatandaşın burada nasıl toparlanmaya çalıştığını, vatandaşların yakınlarını nasıl kurtarmaya çalıştıklarını anlattık. Enkazın başına gitmekten aciz olanlar, klavye başından bizi hedef alıyor. Ben kendi memleketimi nasıl eksik gösterebilirim. Ufacık çocuklar yanımıza gelip soruyor. Biz çocukların çadırlarda kalmasından çok mu mutluyuz. Bir taraftan ilaç dağıtımı yapılıyor, çadırlar kurulmaya çalışıyor. Eksikler yok mu, geçen çadırlar eksik gelmiş bunları söyleyen biz değil miydik? Kalkıp da kime yaranmaya çalışacağız, bizim burada canımız yanıyor.

"SİZİN İSTEDİĞİNİZ GİBİ 'DEVLET YOK' MU DİYELİM?"

Yok 'Kahta' demedim, yok 'Adıyaman' demedim... Size ispatlamak zorunda değiliz. Gözünüz görmez, kulağınız duymaz. Canla başla burada A Haber olarak size aktarmaya çalışıyoruz. Adıyaman'ın en kuytu köylerine giderken, kendi yöneticilerime kurumuma teşekkür ettim. Çadır yok mu? Sahra hastanesi yok mu? Hepsi arkamızda. Sizin istediğiniz gibi yok mu diyelim? İlk an itibarıyla klavye başından burada yoktular diyenler, ben enkaz başındayken hiçbiriniz yoktunuz.

"PLANINIZ BAŞINIZA YIKILSIN"

Deprem üzerinden ne algısı olabilir, benim ne çıkarım olabilir? Mustafa Kemal Caddesi, Kahta'nın ana caddesi değil mi? Bu söylediklerim üzerinden ne planlıyorsunuz kim bilir? Planınız başınıza yıkılsın. Siz bunları nasıl karalarım derdine düşerken ben kaç kişiyi ellerimle çıkarttım biliyor musunuz?

15 gündür burada enkaz kaldırma çalışmalarının sonuna geldik biz de sizinle paylaşmaya devam edeceğiz."

VATANDAŞLAR DESTEK VERDİ

Vatandaşlar da A Haber canlı yayınında Karataş'a destek vererek, ilk günden bu yana sahada her şeyini verdiğini ve kendilerine moral olduğunu aktardı. Bir vatandaş, "Sen yanımıza geldin, ilk günden beri her dakika seni görüyorum. Babamın oğlu değilsin bize hep moral oluyorsun." ifadelerini kullandı.

Kırpılmış videoyla A Haber’e kirli operasyon KIRPILMIŞ VİDEOYLA A HABER'E KİRLİ OPERASYON

Erdoğan’dan CHP’nin ’biz onardık’ algısına sert tepki
Türkiye canının muhalefet ise seçimin derdinde
AFAD’dan mesajla uyarı AFAD'DAN MESAJLA UYARI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA