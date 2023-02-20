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AFAD'dan mesajla uyarı: Deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.02.2023
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AFAD’dan mesajla uyarı: Deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderildi

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından bölgede binlerce vatandaşımızın hayatını kaybederken çok sayıda binada da büyük yıkımlar yaşandı. AFAD tarafından bölgedeki vatandaşların telefonlarına SMS ile uyarı mesajı gönderilirken mesajda "Enkaz çalışmaları kaynaklı iş makinesi ve kamyon trafiği oluşmaktadır. Mağduriyet yaşanmaması için bu bölgelere zorunlu olmadıkça girilmemesi gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

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