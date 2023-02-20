Kırpılmış videoyla A Haber'e kirli operasyon! Hedef gösterilen Mehmet Karataş memleketi Adıyaman'da tepki gösterdi: "Planınız başınıza yıkılsın"

Kahramanmaraş merkezli depremler üzerinden sosyal medyada birçok asılsız bilgi ve manipülasyon dolu açıklamalar dolaşıma sokuldu. Provokatörlerin son hedefi ise Adıyaman'dan canlı yayın yapan A Haber ekibi oldu. Algıcı Twitter hesaplarının, "A Haber 'Adıyaman'da hayat normale dönüyor' dedi" şeklindeki paylaşımına CHP tarafından fonlanan medya kuruluşları ve Kahta Belediye Başkanı Saadet Partili Yusuf Turanlı da alet oldu. Oysa ki, A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, yayına girerken depremin diğer ilçelere göre daha az etkilediği Kahta'da olduğunu söylemiş, önce yıkımdan bahsetmiş ve sonra da dükkanların açılmaya başladığını aktarmıştı. "Buradaki yayında defalarca kez Kahta dememize rağmen algı oyununa gelen birileri var." diyen Karataş, "Planınız başınıza yıkılsın. Siz bunları nasıl karalarım derdine düşerken ben kaç kişiyi ellerimle çıkarttım biliyor musunuz?" tepkisini dile getirdi. Vatandaşlar da A Haber canlı yayınında Karataş'a destek vererek, ilk günden bu yana sahada her şeyini verdiğini ve kendilerine moral olduğunu aktardı.