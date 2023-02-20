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Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar Türkiye için tek yürek oldu! Arakan'dan Uganda'ya ABD'den Avrupa'ya kadar destek çığ gibi büyüdü

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Giriş Tarihi: 20.02.2023 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
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Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar Türkiye için tek yürek oldu! Arakan’dan Uganda’ya ABD’den Avrupa’ya kadar destek çığ gibi büyüdü

6 Şubat sabahı meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 2 deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Birçok ülke yardıma koşarken, Müslüman kuruluşlar da Türkiye için tek yürek oldu. Arakan'dan Uganda'daki Müslüman öğrencilere, ABD'den Avrupa'daki kuruluşlara kadar Türkiye'ye destek verdiler.

Türkiye'deki Kahramanmaraş merkez üslü deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Türkiye'nin tarihi boyunca yardım eli uzattığı ülkeler koşaradım desteğe gelirken, dünyanın dörtbir yanındaki Müslümanlar da 85 milyon için tek yürek oldu.

ABD'DEKİ PAKİSTANLI DOKTORLAR DEPREMZEDELER İÇİN 365 BİN DOLARDAN FAZLA BAĞIŞ TOPLADI

ABD'de yaşayan Pakistanlı doktorlar, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye 365 bin dolardan fazla bağışta bulundu.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Pakistan'ın Washington Büyükelçisi Mesud Han, Kuzey Amerika Pakistanlı Doktorlar Birliği tarafından düzenlenen çevrim içi etkinliğe katıldı.

Açıklamada, "Pakistanlı kardeşlerimiz sayesinde, Türkiye'ye deprem yardımları için 365 bin dolardan daha fazla yardım toplandı. Desteğinize minnettarız." mesajına yer verildi.

Washington Eğitim Müşaviri Zeliha Koçak Tufan da söz konusu mesajı alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "Amerika'da bulunan Pakistanlı doktorlardan 365 bin dolar bağış! Toplantıya bağlanan her bir doktor tarih boyu kardeşlik ve dayanışma mesajı verdi. Pek çoğu farklı kanallardan daha önce de bağış yapmış, Pakistanlılar ilk aksiyon alanlardan." ifadesini kullandı.

ABD'DEKİ MÜSLÜMAN KURULUŞLARINDAN TÜRKİYE'YE DEV YARDIM

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu bölgelere yurt dışından yardımlar hız kesmeden akmaya devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere bir yardım eli de Amerikalı Müslümanlar tarafından uzatıldı.

ABD'deki Müslüman örgütlerin çatı kuruluşu USCMO, yaptığı yazılı açıklamada, "Amerikalı Müslümanlar, sadece birkaç gün içinde, zor durumdaki kardeşlerini desteklemek için yaklaşık 100 milyon dolarlık nakdi ve ayni yardım topladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen USCMO Genel Sekreteri Usama Cemal, "İhtiyaç anında yıldırım hızında yardıma koşmak, Amerikan Müslüman topluluğumuzun alamet-i farikası haline geldi" değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan Müslüman insani yardım kuruluşları, deprem bölgesine 24 saatten daha kısa bir süre içinde, kurtarma ekipleri ve yardım malzemelerini gönderdiğini belirten Cemal, "Amerikalı Müslümanlara acil yardım çağrımız iletildikten sonraki ilk gün içinde toplumumuzun her kesiminden nakdi ve ayni yardımlar yağmaya başladı. Topluluğumuzun bağışladığı yardım malzemelerinin taşınmasında cömert hizmetlerinden dolayı Türk Hava Yolları Türkiye Hava Yolları'na da teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

ARAKANLI MÜSLÜMANLAR TÜRKİYE'Yİ YALNIZ BIRAKMADI

Türkiye'yi sarsan ve binlerce kişinin canına mal olan depremin ardından, İslam dünyasının çeşitli bölgelerinden Türkiye'ye yönelik yardımlar sürüyor.

Afganistan, Filistin ve Keşmir gibi bölgelerden sonra Arakanlı Müslümanlar da Türkiye'deki depremzedelere insani yardım gönderdi.

Hindistan'a göç eden ve burada yaşamak zorunda kalan Müslüman Arakanlılar, Türkiye'ye gönderilmek üzere insani yardım topladı.

Arakanlı Müslüman aktivist Ali Johar, annesinin de altın bileziğini satarak Türkiye'deki depremzedelere gönderdiğini ifade etti.

Toplanan yardımlar Türkiye'nin Yeni Delhi'deki büyükelçiliğine teslim edildi.

UGANDALI MÜSLÜMAN ÖĞRENCİLER

Ugandalı Müslüman öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 10 bin dolar yardımda bulundu.

Ugandalı Müslüman öğrencilerden Salim Mubekete, Türk halkıyla dayanışmanın göstergesi olarak yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Mubekete, Uganda'daki bazı okullarda düzenlenen yardım kampanyası kapsamında 10 bin dolar topladıklarını belirterek, "Türkiye'deki kardeşlerimizin başına gelenler ve birçok insanın hayatını kaybetmesi bizi üzdü." dedi.

Türkiye'nin kendilerine birçok kez yardımda bulunduğunu hatırlatan Mubekete, şimdi de kendilerinin yardımda bulunmak istediklerini sözlerine ekledi.

Bulyanku İlkokulu Müdürü Jamil Wamba da birçok öğrencinin depremzedeler için bağışta bulunduğunu ve bunun takdir edilesi bir durum olduğunu kaydetti.

Öte yandan Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinlikte, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenenler için dua edildi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Mehmet Fatih Ak ve Uganda'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

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