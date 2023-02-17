11 ilde depremzedelere destek ödemeleri başladı! Nereye başvurmak gerekiyor? Destek ödemesi ne zamana kadar sürecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından, konutları hasar gören depremzedeler için duyurduğu 10 bin liralık destek ödemeleri başladı. Hane başı destek ödemeleri depremzedelerin Ziraat Bankası hesaplarına otomatik olarak yatıyor. Banka hesabı olmayanlara da T.C kimlik numarasıyla ödeme yapılıyor. Nereye başvurmak gerekiyor? Destek ödemesi ne zamana kadar sürecek? gibi sorular da yanıt buldu.

Sabah Giriş Tarihi: 17.02.2023 06:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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