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11 ilde depremzedelere destek ödemeleri başladı! Nereye başvurmak gerekiyor? Destek ödemesi ne zamana kadar sürecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından, konutları hasar gören depremzedeler için duyurduğu 10 bin liralık destek ödemeleri başladı. Hane başı destek ödemeleri depremzedelerin Ziraat Bankası hesaplarına otomatik olarak yatıyor. Banka hesabı olmayanlara da T.C kimlik numarasıyla ödeme yapılıyor. Nereye başvurmak gerekiyor? Destek ödemesi ne zamana kadar sürecek? gibi sorular da yanıt buldu.

Sabah
Giriş Tarihi: 17.02.2023 06:59
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11 ilde depremzedelere destek ödemeleri başladı! Nereye başvurmak gerekiyor? Destek ödemesi ne zamana kadar sürecek?

Türkiye'yi yasa boğan depremde evleri yıkılan veya ağır hasar görenlere yönelik 10 bin liralık acil destek ödemeleriyle birlikte, il şartı aranmadan 15 bin liralık taşınma yardımı, yakınlarını kaybedenlere 100 bin liralık destek ödemeleri de hızlı bir şekilde başlayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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11 ilde depremzedelere destek ödemeleri başladı! Nereye başvurmak gerekiyor? Destek ödemesi ne zamana kadar sürecek?

Depremzedeye yönelik yardım başvuruları ve ödeme koşullarına ilişkin soruların yanıtları şöyle:

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11 ilde depremzedelere destek ödemeleri başladı! Nereye başvurmak gerekiyor? Destek ödemesi ne zamana kadar sürecek?

HANE BAŞINA 10 BİN LİRA DESTEK ÖDEMESİNDEN KİMLER YARARLANABİLİYOR?
Konutları zarar görenlere destek ödemeleri dün itibariyle Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis'te başladı. Ödemeler AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgâh verisi dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar 338 bin hanede hasar tespit çalışması tamamlandı ve ödemeler dün itibariyle başladı.

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11 ilde depremzedelere destek ödemeleri başladı! Nereye başvurmak gerekiyor? Destek ödemesi ne zamana kadar sürecek?

NEREYE BAŞVURMAK GEREKİYOR?
Hane Başı Destek ödemeleri için e-Devlet'ten başvuru koşulu bulunmuyor. Hane Başı Destek Ödemeleri Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşın doğrudan hesabına, hesabı olmayanların da TC numaralarına yapılıyor.

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11 ilde depremzedelere destek ödemeleri başladı! Nereye başvurmak gerekiyor? Destek ödemesi ne zamana kadar sürecek?

DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?
Depremden büyük zarar gören 10 il, ilçeler ve köylerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Söz konusu ödemeler, devam eden hasar tespit çalışmaları sonuçlandıkça yapılıyor. Bu nedenle bir süre sınırı bulunmuyor.