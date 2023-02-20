Büyük yıkımın cevabı enkazlarda! Uygunsuz zemin, kalitesiz malzeme, deniz kumu, kesilen kolonlar...

Komşu binanın olduğu gibi ayakta kalması bu apartmanda kolon kesilme iddialarını ön plana çıkarıyor. Çünkü başka türlü bu şekilde katastrofik bir yıkım olması pek izah edilebilir bir durum değil. Ama kolon kesilip kesilmediğini enkazdan teknik olarak tespit etmek mümkün değil. Komşu binanın beton yüzeylerine bakıldığı zaman pürüzsüz bir yüzey var ve bu beton kalitesinin diğer binada daha iyi olduğunu gösteriyor. Demirler iyi şekilde kullanılmış. Bu bina burgulu şekilde yıkılmış bu da kolon kesilme iddialarını bir noktada destekliyor. Ama bu teknik anlamda kesin olarak söylemek mümkün değil."

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