A Haber gündeme getirdi... Depremzedeleri dolandıranlar yakalandı
Kahramanmraş'ta konteyner satın alınmak isteyen depremzede bir aile dolandırılmıştı. A Haber'in gündeme getirdiği olayın ardından zanlılar kıskıvrak yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
Kahramanmaraş'ta yaşayan Çetintaş ailesinin evi iki büyük depremde enkaza döndü.
Onlar da en azından yaşlılar ve çocuklar rahat etsin diye konteyner almak istedi.
Aile internetten buldukları numara ile iletişime geçti. Sosyal medyada gördükleri sahte konteyner haberini gerçek sandılar elde avuçta ne kaldıysa verdiler. Ancak dolandırıldıklarını anladıklarında iş işten çoktan geçmişti.
A Haber'in gündeme getirdiği dolandırıcılık üzerine ekipler harekete geçti. Çetintaş ailesinin umutlarını çalanlar Denizli'de yakalandı.
DEPREMZEDE AİLE: YAKALANMIŞLAR. ÇOK MUTLUYUZ
Yüzlerindeki hüznün yerini mutluluk aldı. Aile yaşadıklarını A Haber'e anlattı: Başkalarını da dolandırmasınlar, yani niye bize yaptınız bunu? Bütün hayallerimiz, bütün ümitleriniz yıkıldı, gitti. Yakalanmışlar, çok mutluyuz. Çok iyi hissediyorum, yakalanmaları da iyi oldu. Çok çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Sizin vasıtanızla duyurduk onlar da yakaladı.
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