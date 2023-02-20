A Haber gündeme getirdi... Depremzedeleri dolandıranlar yakalandı

DEPREMZEDE AİLE: YAKALANMIŞLAR. ÇOK MUTLUYUZ

Yüzlerindeki hüznün yerini mutluluk aldı. Aile yaşadıklarını A Haber'e anlattı: Başkalarını da dolandırmasınlar, yani niye bize yaptınız bunu? Bütün hayallerimiz, bütün ümitleriniz yıkıldı, gitti. Yakalanmışlar, çok mutluyuz. Çok iyi hissediyorum, yakalanmaları da iyi oldu. Çok çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Sizin vasıtanızla duyurduk onlar da yakaladı.