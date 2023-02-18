11 ilde yaraları sarmak için ikinci destek paketi! 2.7 milyar lira bu ay ödenecek

2.8 MİLYAR LİRA BU AY ÖDENECEK

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, organik ve iyi tarım uygulamaları için son başvuru tarihinin 8 Mayıs, toprak analiz desteği için 31 Mart ve yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteği için 2 Mayıs olarak düzenlendiğini bildirdi. Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremler dolayısıyla daha önce ayni olarak verilen 2.8 milyar liralık mazot ve gübre desteğini nakdiye çevirerek bu ay içinde ödeyeceklerini söyleyen Kirişci, 2023 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvurusunu yapan üreticilerin 28 Şubat'ta sona erecek ürün güncelleme sürelerinin de 3 aylık olağanüstü hal (OHAL) uygulaması göz önüne alınarak 8 Mayıs'a uzatıldığını söyledi. Kirişci, söz konusu illerdeki vatandaşlara yıl boyunca ödenecek 530 milyon liralık destek ödemelerinin şubat sonuna kadar yapılacağını belirterek, "11 il için 185 bin işletmeye, 2 milyon büyükbaş için hayvan başına 500 lira ve 9 milyon küçükbaş için hayvan başına 50 lira olmak üzere toplam 1.5 milyar lira yem desteği vereceğiz" dedi.