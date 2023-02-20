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Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli deprem bölgesine gidiyor

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Giriş: 20.02.2023 08:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün deprem bölgesine gidecek. İlk durakları Hatay ve Kahramanmaraş olacak. İki lider, ziyaretlerine yarın da devam edecek.
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