Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli deprem bölgesine gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün deprem bölgesine gidecek. İlk durakları Hatay ve Kahramanmaraş olacak. İki lider, ziyaretlerine yarın da devam edecek.

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