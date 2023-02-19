Siyasi yağmacılar provokasyona doymuyor: İYİ Partili Mehmet Aslan Ukrayna üzerinden hükümeti hedef aldı
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası muhalefet partilerinin temsilcileri, "Devlet nerede, devlet yok" kara propagandasıyla, asrın felaketinden siyaset devşirmeyi sürdürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in başını çektiği manipülasyonların son bayrak taşıyıcısı İYİ Partili Mehmet Aslan oldu. Aslan, Ukraynalı arama kurtarma ekibinin yurda dönüş görüntüleri üzerinden skandal ifadelerle hükümeti hedef aldı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde şu ana kadar 40 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti, 108 binden fazla kişi de kurtarıldı.
Devlet, depremin yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana bölgede yaraları sarmak maksadıyla tüm imkanlarını seferber etti. Afetin yaşandığı 10 ile Bakanlar gönderildi, koordinasyon için bu illere geçici Valiler görevlendirildi. AFAD'ından Kızılay'ına, UMKE'sinden JAK'ına, her kurum canhıraş bir mücadele örneği sergiledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Şu ana kadar vatandaşlarımıza 6 milyar 802 milyon 680 bin lira ödeme gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.
Muhalefet partilerinin temsilcileri ise depremden siyaset devşirerek devletin sahada olmadığını öne sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Ümit Özdağ gibi muhalefet partilerinin genel başkanları, "Devlet yok" kara propagandasıyla algı operasyonlarına girişti.
'ALTILI KOALİSYON'DAN DEPREM SONRASI SİYASİ YAĞMACILIK!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, otoritelerce yakın tarihin en yıkıcı kara depremi olarak işaret edilen depremler üzerinden Başkan Erdoğan'ı ve hükümeti yıpratma girişiminde bulunmuştu.
"CHP'li belediyelere siyasi tavır var" algısını işleyip çalışmaları sekteye uğratan açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, binlerce insanımızın yaşamını yitirdiği depremleri de "Asrın felaketiymiş..." şeklinde alaycı bir üslupla küçümsemişti. Bununla da yetinmeyen CHP lideri, günlerdir Twitter hesabı üzerinden algı dolu açıklamalarını sürdürüyor.
İYİ Parti lideri Meral Akşener de kervana katılmış, millet can derdindeyken o ve ekibi seçim derdine düşmüştü. Akşener seçimlerle ilgili "14 Mayıs'a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran'a kalacağını sanıyorum" demişti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da depremden siyaset devşiren isimler arasında yerini almıştı. Babacan, gittiği yerler 'Devlet Yok' algısını yaymak istemiş, bu girişimi vatandaş nezdinde tepkiyle karşılanmıştı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Enkazdan ilk AK Partililer çıkarıldı" yalanına ortak olmuştu.
Fiilen savaşta olan bir ülke kalkıp bize yardım etmeye geldi, akp kendi ülkesinde yardım etmeye gidemedi… Unutma halkım!
İYİ PARTİLİ ASLAN'DAN SKANDAL PAYLAŞIM
İYİ Parti kurucuları arasında yer alan Mehmet Aslan, Twitter hesabından yeni bir skandala imza attı.
Ukraynalı arama kurtarma ekibinin Türkiye'deki çalışmalarını tamamlayıp ülkesine döndüğü ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın paylaştığı videoyu alıntılayan Aslan, "Fiilen savaşta olan bir ülke kalkıp bize yardım etmeye geldi, AK Part kendi ülkesinde yardım etmeye gidemedi… Unutma halkım!" diyerek kara propagandayı sürdürdü.
İYİ PARTİ'NİN ENKAZ SİYASETİ: KURGUYU YAPTILAR ROZETİ ÇIKARMAYI UNUTTULAR
İYİ Parti bununla yetinmeyip skandal bir algı operasyonunun fitilini ateşlemek istedi... Ancak Akşener ve ekibinin yaptıkları kurgu ellerinde patladı.
Meral Akşener'in Doğanşehir'de 'Buyurun' diyerek söz verdiği kişi "Devlet yok, polis yok, asker yok" algısını işledi. Ancak algı elemanı ceketindeki İYİ Parti rozetlerini çıkarmayı unutunca planlı provokasyon gözler önüne serildi.
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