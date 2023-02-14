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Enkaz başında 'İYİ' tiyatro! Parti rozetiyle Akşener'e devleti kötüledi! Diğer depremzedeler tepki gösterdi: "Manipülasyon yapıyorsun"

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Giriş Tarihi: 14.02.2023 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
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Enkaz başında ’İYİ’ tiyatro! Parti rozetiyle Akşener’e devleti kötüledi! Diğer depremzedeler tepki gösterdi: Manipülasyon yapıyorsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesini ziyaret etti. Depremzedelerle konuşması sırasında Akşener'in yanına gelen bir şahıs, "Devlet yok, polis yok" diye bağırmaya başladı. Bu sözlere Akşener'in çevresindeki diğer depremzedeler, "Nasıl yok, manipülasyon yapıyorsun" diyerek tepki gösterdi. Devleti kötüleyen şahsın ceketinde İYİ Parti rozetinin olması ise dikkat çekti. Akşener, 2020 yılında da Elazığ'da benzer bir 'tiyatroya figüran' olmuştu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 9 saat aralıklı iki deprem 10 ilde büyük bir yıkıma yol açtı. Asrın felaketinde şu ana kadar 31 bin 643 kişi hayatını kaybetti. Türkiye, tek yürek olup el birliği ile yaralarını sarmaya çalışırken acıdan siyaset devşiren muhalefet partisi temsilcileri algı operasyonlarını devreye soktu.

İYİ PARTİLİLERDEN 'DEVLET YOK, POLİS YOK' TİYATROSU

Devlet tüm imkanlarını seferber edip enkazlarda canla başla mücadele ederken bir takım şer odakları ise manipülasyona başvuruyor.

Bunun son örneği ise bugün yaşandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Malatya Doğanşehir'deki deprem bölgesine yaptığı ziyaret sırasında yanına yaklaşan ve depremzede olarak tanıtılan kişiyi dinledi.

İYİ Parti rozetli şahıs, kameralar önünde, "Devlet yok, polis yok asker yok" ifadelerini kullandı.

DEPREMZEDELER TEPKİ GÖSTERDİ: "NASIL YOK"

O sırada araya giren bir başka depremzede ise, "Nasıl yok, manipülasyon yapıyorsun" diyerek tepki gösterdi. Bu arada diğer vatandaşı sükunetle dinleyen Akşener'in tepki gösteren vatandaşı susturma çabası ise dikkatlerden kaçmadı.

İYİ PARTİ ROZETİYLE 'DEVLETİ KÖTÜLEME' ÇABASI

Akşener'in söz verdiği ve devleti kötüleyen şahsın ceketinde İYİ Parti rozetinin asılı olduğu görüldü.

AYNI TİYATRO ELAZIĞ'DA DA SAHNELENMİŞTİ

Akşener, 2020 yılında Elazığ'da gerçekleşen deprem sonrası yaptığı ziyaretinde de, "Halen bir yardım gelmemiş kimse bilmiyor" diyen bir kişi ile yan yana gelmişti. Şahıs daha sonra fısıltı ile Akşener'in kulağına, "Ben de biraz önce Hıdır bey ile görüştüm.. Beraber çalışma yapacağız...Ben de sizin elemanınızım bugünden itibaren" demişti. Bu anlar da saniye saniye kameralara yansımıştı.

Enkaz başında ’İYİ’ tiyatro! ENKAZ BAŞINDA 'İYİ' TİYATRO!

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