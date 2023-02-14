Enkaz başında 'İYİ' tiyatro! Parti rozetiyle Akşener'e devleti kötüledi! Diğer depremzedeler tepki gösterdi: "Manipülasyon yapıyorsun"

AYNI TİYATRO ELAZIĞ'DA DA SAHNELENMİŞTİ

Akşener, 2020 yılında Elazığ'da gerçekleşen deprem sonrası yaptığı ziyaretinde de, "Halen bir yardım gelmemiş kimse bilmiyor" diyen bir kişi ile yan yana gelmişti. Şahıs daha sonra fısıltı ile Akşener'in kulağına, "Ben de biraz önce Hıdır bey ile görüştüm.. Beraber çalışma yapacağız...Ben de sizin elemanınızım bugünden itibaren" demişti. Bu anlar da saniye saniye kameralara yansımıştı.