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Kahramanmaraş depremi sonrası korkunç yalanlar! Muhalefet ve sosyal medyanın provokasyonu çürütüldü

Türkiye ve onlarca ülkenin arama kurtarma ekibi Kahramanmaraş depreminin etkilediği 10 ilde çalışmalarına devam ederken, iftiracılar da yalanlarına her gün yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Asrın felaketi hakkında ortaya atılan iddialar ve gerçekler tespit edildi. Muhalefet ve sosyal medya provokatörlerinin yaptığı paylaşımların detayları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 15.02.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 12:50
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Kahramanmaraş depremi sonrası korkunç yalanlar! Muhalefet ve sosyal medyanın provokasyonu çürütüldü

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminde bir can daha kurtarılsın diye çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Muhalefet ve sosyal medya provokatörleri ise halkı galeyana getirmek için iftiralarına her gün yenilerini ekledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kahramanmaraş depremi sonrası korkunç yalanlar! Muhalefet ve sosyal medyanın provokasyonu çürütüldü

Oğuzhan Uğur isimli sosyal medya fenomeninin "barajda çatlak var" yalanıyla başlayan süreç, çizgi filmlerin depremi önceden bildiğini iddia etmeye kadar gitti.

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Kahramanmaraş depremi sonrası korkunç yalanlar! Muhalefet ve sosyal medyanın provokasyonu çürütüldü

Muhalefet temsilcilerinin başını çektiği bir kesim ise kirli algı operasyonları ve provokasyonlarla kimi zaman sahada görev yapan personeli, kimin zaman devleti skandal söylemlerle hedef aldı.

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Kahramanmaraş depremi sonrası korkunç yalanlar! Muhalefet ve sosyal medyanın provokasyonu çürütüldü

İŞTE GERİDE KALAN 10 GÜNDE ORTAYA ATILAN PROVOKATİF İDDİALAR VE GERÇEKLER

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Kahramanmaraş depremi sonrası korkunç yalanlar! Muhalefet ve sosyal medyanın provokasyonu çürütüldü