15 Şubat 2023, Çarşamba
Kahramanmaraş depremi sonrası korkunç yalanlar! Muhalefet ve sosyal medyanın provokasyonu çürütüldü
Türkiye ve onlarca ülkenin arama kurtarma ekibi Kahramanmaraş depreminin etkilediği 10 ilde çalışmalarına devam ederken, iftiracılar da yalanlarına her gün yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Asrın felaketi hakkında ortaya atılan iddialar ve gerçekler tespit edildi. Muhalefet ve sosyal medya provokatörlerinin yaptığı paylaşımların detayları ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 15.02.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 12:50
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