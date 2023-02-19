Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan salgın hastalık açıklaması

"SALGIN HASTALIK RİSKİNE KARŞI GEREKLİ TEDBİRLER ALINMADI" YALANI

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası muhalefet partilerinin temsilcileri, "Devlet nerede, devlet yok" kara propagandasıyla, asrın felaketinden siyaset devşirmeye kalkmıştı. Dün bir araya gelen 6+1'li koalisyonun temsilcileri, algı çalışmalarını tam gaz sürdürdü. Sahadaki muhalif belediye başkanları tarafından da birçok kez yalanlanan asılsız ithamlara sarılmayı sürdüren masa, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından da reddedilen 'salgın hastalık' manipülasyonunu devam ettirdi.

İktidarın barınma, seyyar tuvalet ve hijyen konusunda yeterli adımları halen atmadığı, bölgede salgın hastalık riskine karşı gerekli tedbirleri de almadığı kaydedilen açıklamada, deprem sonrası yaşanan iç göçle ilgili de herhangi bir planlama ve yönlendirme yapılmadığı aktarıldı.