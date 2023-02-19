Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan salgın hastalık açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde salgın hastalık olduğu iddialarını bugün yaptığı açıklamayla bir kez daha yalanladı. Bakan Koca açıklamasında, "Deprem bölgesinde bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde yaşananlarla ilgili değerlendirmede bulundu.
Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Deprem bölgesinde valilik ya da kaymakamlıkların 'musluk suyu içilebilir' duyurusuna kadar, içme ve diş fırçalama için ambalajlı sular tercih edilmelidir.
Köylerimize doktor, ilaç ve yardım malzemeleri ambulanslar ve UMKE araçlarıyla götürülüyor.
Deprem bölgesinde bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır."
"SALGIN HASTALIK RİSKİNE KARŞI GEREKLİ TEDBİRLER ALINMADI" YALANI
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası muhalefet partilerinin temsilcileri, "Devlet nerede, devlet yok" kara propagandasıyla, asrın felaketinden siyaset devşirmeye kalkmıştı. Dün bir araya gelen 6+1'li koalisyonun temsilcileri, algı çalışmalarını tam gaz sürdürdü. Sahadaki muhalif belediye başkanları tarafından da birçok kez yalanlanan asılsız ithamlara sarılmayı sürdüren masa, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından da reddedilen 'salgın hastalık' manipülasyonunu devam ettirdi.
İktidarın barınma, seyyar tuvalet ve hijyen konusunda yeterli adımları halen atmadığı, bölgede salgın hastalık riskine karşı gerekli tedbirleri de almadığı kaydedilen açıklamada, deprem sonrası yaşanan iç göçle ilgili de herhangi bir planlama ve yönlendirme yapılmadığı aktarıldı.
YALAN HABERLER YAYILDI
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda da, "Ne Kahramanmaraş'ta ne bir başka deprem ilinde böyle bir salgın hastalık var. Tahliye edilmesi gereken hiçbir ilimiz yok. Halk sağlığı için tüm tedbirler devrede. Hijyen şartlarına uymalı ve acımasız yalanı dikkate almamalıyız" ifadelerine yer vermişti.
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