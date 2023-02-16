CHP'li Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu "Vicdanım rahat" açıklamasını yapmıştı! İşte Erzin gerçeği...

LÜTFÜ SAVAŞ VE KILIÇDAROĞLU YÖNLENDİRDİ

Ayrıca Elmasoğlu'nun neden bu açıklamaları yaptığıyla ilgili ise yine aynı isim "Lütfü Savaş ve Kılıçdaroğlu bu şekilde yönlendirdi." bilgisini verdi.