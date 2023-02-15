CHP'li heyetin Şanlıurfa'daki depremzede ziyareti "Sıra Geceleri"ne döndü! Meğer selfie çekip keyifli dakikalar geçirmek için gelmişler

Depremin 10. gününde halen daha enkaz altında canlı arayan arama kurtarma ekipleriyle birlikte tüm Türkiye'nin seferber olduğu bir ortamda CHP'li heyetin aşırı neşeli halleri, çok sert tepki aldı.

OLAY SOSYAL MEDYANIN EN ÇOK KONUŞTUĞU KONULARDAN BİRİ OLDU

Binlerce sosyal medya kullanıcısı böyle bir zamanda CHP'li heyetin "sıra gecesini" andıran depremzede ziyaretine çok sert tepki gösterdi. CHP'nin ideolojik olarak milletten yana siyaset geliştiremeyeceğini ifade eden bazı sosyal medya kullanıcılarının da mesajları oldukça dikkat çekti:

"Mahmut Tanal depremin acısını yüreğinde hissederken bir de selfi çekeyim demiş. Kılıçdaroğlu ve CHP'liler de bu samimiyetsizliğe gülerek poz vermiş."

"Şanlıurfa'da sıcak sıra odasında CHP'li Mahmut Tanal ve Kılıçdaroğlu depremzedelerin acısını paylaşırken... Bir selfimiz de olmasın mı?"

"Mahmut Tanal Şanlıurfa'daki deprem çalışmalarından sonra yorgunluğunu Kılıçdaroğlu ile selfi çekerek atıyor."