CHP'li heyetin Şanlıurfa'daki depremzede ziyareti "Sıra Geceleri"ne döndü! Meğer selfie çekip keyifli dakikalar geçirmek için gelmişler
Kahramanmaraş merkezli depremin yıktığı 10 ilde sözde depremzedeleri ziyaret etmek, yapılan çalışmaları yerinde incelemek için Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde bölgeye giden CHP heyetinin Şanlıurfa'daki keyif dolu anları gündeme bomba gibi düştü. Halkın acısına ortak olmak, dertleriyle dertlenmek yerine Urfa'da adeta sıra gecelerindeki gibi neşeli pozlar veren CHP'li isimlerin samimiyeti, vatandaştan karşılık bulmadı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu asrın felaketi olan ve 10 ilde yıkıma neden olan depremin "sözde" yaralarını sarmak için çıktığı yolda devlet ile milleti karşı karşıya getirmeye çalışan bir siyaset izledi. Gittiği her ilde bir derde çare olmak yerine yalan ve iftiraya sarılan Kılıçdaroğlu, gerek devletin gerekse de halkın sinir uçlarına dokunarak oy devşirmek için tehlikeli oyunlara girişti.
Gelen tepkiler üzere ara ara ortamı germe işini vekillerine, kalemşorlarına ve 6'lı ittifakın diğer ortaklarına bırakan Kılıçdaroğlu ile ekibi, samimiyet testinden sınıfta kaldı. 11 Şubat 2023 Cumartesi günü CHP heyeti Şanlıurfa'da, gerçekten halkın yanında olma anlayışa sahip olmadığını gözler önüne serdi.
Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, Mahmut Tanal, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Faik Öztrak ve İl Başkanı Ferhat Karaköprü'nün sosyal medyaya düşen keyifli anları şok etkisi uyandırdı.
Depremin 10. gününde halen daha enkaz altında canlı arayan arama kurtarma ekipleriyle birlikte tüm Türkiye'nin seferber olduğu bir ortamda CHP'li heyetin aşırı neşeli halleri, çok sert tepki aldı.
OLAY SOSYAL MEDYANIN EN ÇOK KONUŞTUĞU KONULARDAN BİRİ OLDU
Binlerce sosyal medya kullanıcısı böyle bir zamanda CHP'li heyetin "sıra gecesini" andıran depremzede ziyaretine çok sert tepki gösterdi. CHP'nin ideolojik olarak milletten yana siyaset geliştiremeyeceğini ifade eden bazı sosyal medya kullanıcılarının da mesajları oldukça dikkat çekti:
"Mahmut Tanal depremin acısını yüreğinde hissederken bir de selfi çekeyim demiş. Kılıçdaroğlu ve CHP'liler de bu samimiyetsizliğe gülerek poz vermiş."
"Şanlıurfa'da sıcak sıra odasında CHP'li Mahmut Tanal ve Kılıçdaroğlu depremzedelerin acısını paylaşırken... Bir selfimiz de olmasın mı?"
"Mahmut Tanal Şanlıurfa'daki deprem çalışmalarından sonra yorgunluğunu Kılıçdaroğlu ile selfi çekerek atıyor."
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