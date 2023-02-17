'Devlet nerede' diyenlere cevap CHP'li başkandan! Hükümete teşekkür etti: "Hiçbir ayrımcılık görmedik"
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası muhalefet partilerinin temsilcileri, "Devlet nerede, devlet yok" kara propagandasıyla, asrın felaketinden siyaset devşirmeye kalktı. CHP'li Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, sahada canhıraş şekilde vatandaşın yaralarını sarmaya çalışan hükümete teşekkür etti. "Hiçbir ayrımcılık görmedik" diyen Yıldırım, "Çok büyük bir tahribat yaşadık. İnşallah milletimizin, devletimizin destekleriyle bu sıkıntılardan da kurtulacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımız hayatını kaybetti, 108 binden fazla kişi de kurtarıldı.
Devlet, depremin yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana yaraları sarmak maksadıyla tüm imkanlarını seferber etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Şu ana kadar vatandaşlarımıza 6 milyar 802 milyon 680 bin lira ödeme gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.
Muhalefet partilerinin temsilcileri ise depremden siyaset devşirerek devletin sahada olmadığını öne sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Ümit Özdağ gibi muhalefet partilerinin genel başkanları, "Devlet yok" kara propagandasıyla algı operasyonlarına girişti.
ALTILI MASA'DAN DEPREM SONRASI SİYASİ YAĞMACILIK!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, otoritelerce yakın tarihin en yıkıcı kara depremi olarak işaret edilen depremler üzerinden Başkan Erdoğan'ı ve hükümeti yıpratma girişiminde bulunmuştu.
"CHP'li belediyelere siyasi tavır var" algısını işleyip çalışmaları sekteye uğratan açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, binlerce insanımızın yaşamını yitirdiği depremleri de "Asrın felaketiymiş..." şeklinde alaycı bir üslupla küçümsemişti.
İYİ Parti lideri Merak Akşener de bu kervana katılmış, millet can derdindeyken o ve ekibi seçim derdine düşmüştü.
Akşener seçimlerle ilgili "14 Mayıs'a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran'a kalacağını sanıyorum" demişti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da depremden siyaset devşiren isimler arasında yerini almıştı. Babacan, gittiği yerler 'Devlet Yok' algısını yaymak istemiş, bu girişimi vatandaş nezdinde tepkiyle karşılanmıştı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Enkazdan ilk AK Partililer çıkarıldı" yalanına ortak olmuştu.
"DEVLET YOK" DİYENLERE CEVAP CHP'Lİ BAŞKAN'DAN: HÜKÜMETE TEŞEKKÜR ETTİ
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yeni kurulacak olan şehir merkezi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir koordinasyon toplantısı düzenledi. Gerçekleştirilen toplantıya CHP'li Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım da davet edilerek fikirleri alındı.
CHP'li Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Bakan Kurum'un davetiyle katıldığı koordinasyon toplantısında deprem sonrası yapılan çalışmaların yanı sıra şehrin yeni yerleşim alanıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladı.
Başkan Yıldırım, koordinasyon toplantısı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Murat Kurum, ilçemizde düzenlediği koordinasyon toplantısında, şehir için neler yapılabileceğine yönelik fikirlerimizi sordu. Şehrin güney tarafının çok tahrip olduğunu anlattık. Bakanımız bizden şehrin nereye taşınacağı ile ilgili şehrin dinamiklerine dair fikirler aldı. Bize yeni yerleşim alanları için mikro bölgeleme haritasından da durumu gösterdi. Bakanımız, fikirlerimizin kıymetli olduğunu, bunu değerlendireceğini belirtti. Karar henüz kesinleşmedi, ama bizim belirttiğimiz yerlere odaklanacağını söyledi, sağ olsun" ifadelerini kullandı.
"HİÇBİR AYRIMCILIK GÖRMEDİK"
Bakanlığın bölgede hayatın bir an önce toparlanabilmesi için ödenek çıkardığını ifade eden Yıldırım, "Bakanlığımız, belediyemize 3 milyon lira yardımda bulundu. Bir çöp kamyonunun hızlı bir şekilde gönderilmesi talimatını verdi. Sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ben Gölbaşı Belediye Başkanı olarak bütün belediyelerimize ve Bakanımızın ilgisinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Hiçbir ayrımcılık görmedik. Milletimizle birlikte inşallah bu zorlu günleri aşacağımızı umuyorum" dedi.
"DEVLETİMİZİN DESTEKLERİYLE BU SIKINTILARDAN DA KURTULACAĞIMIZA İNANIYORUM"
Başkan Yıldırım, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun ilçede koordinasyonu sağladığını hatırlatarak, "Valimiz, önceki dönemde Kaymakam olduğu için bölgemize hakim. İlk geldiği gün kendisini burada karşıladık. Birlikte koordinasyon merkezinde bir hafta boyunca çalıştık. Bütün lojistikler, çadır dağıtımı belediye eliyle yapıldı. Valimizin koordinesinde hangi merkezlerde neler yapılabilir bunların istişaresini yaptık. Buradan Tokat İl Özel İdaremize, Tokat Belediyemize, belediye başkanlarımıza, Altınordu Belediyesine, Adana Büyükşehir Belediyesine, Mersin Büyükşehir Belediyemize, Yenişehir Belediyemize hepsine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.
Başkan Yıldırım, deprem nedeniyle vefat eden vatandaşlara rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Çok büyük bir tahribat yaşadık. İnşallah milletimizin, devletimizin destekleriyle bu sıkıntılardan da kurtulacağımıza inanıyorum" dedi.
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