Kahramanmaraş ve çevre illerde hissedilen bir deprem daha meydana geldi

DEPREMZEDELER TEDİRGİN OLDU

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde 40 bini aşkın vatandaşımız hayatını kaybetti ve sarsıntılar 11 ilde büyük yıkıma neden oldu.

Bölgede çadırlarda ya da konteynerlerde yaşayan vatandaşlar, sarsıntı sonrası tedirgin oldu.

Bilindiği üzere bölgede enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları da sürüyor.