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Depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınacak!

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Giriş Tarihi: 17.02.2023 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
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Depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınacak!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını açıkladı.

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