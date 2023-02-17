Meclis ne zaman açılacak 2023? EYT Meclis görüşmeleri ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte TBMM’nin açılış tarihi...

Konuyla ilgili olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sosyal medya hesabından TBMM'nin açılış tarihini belirtti. Elitaş, yaptığı açıklamada "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz.