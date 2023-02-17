Meclis ne zaman açılacak 2023? EYT Meclis görüşmeleri ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte TBMM'nin açılış tarihi...
"Meclis ne zaman açılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meclis'in açılış tarihi merak ediliyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ardından Milletvekilleri TBMM'deki çalışmalarına ara verip yardım için deprem bölgesine gitti. Peki, Meclis ne zaman açılacak 2023? EYT Meclis görüşmeleri ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte TBMM'nin açılış tarihi...
"Meclis ne zaman açılacak 2023? EYT Meclis görüşmeleri ne zaman, ayın kaçında yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meclis'in açılış tarihi araştırılıyor. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen depremin ardından bölgede çalışmalar sürüyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak 2023? EYT Meclis görüşmeleri ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte TBMM'nin açılış tarihi...
MECLİS (TBMM) NE ZAMAN AÇILACAK?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen yıkıcı depremin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına ara verdi. Meclis'in açılış tarihi merak konusu oldu.
Konuyla ilgili olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sosyal medya hesabından TBMM'nin açılış tarihini belirtti. Elitaş, yaptığı açıklamada "Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz.
Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir" ifadelerine yer verdi.
TBMM, 21 Şubat 2023 günü saat 15:00'ten itibaren çalışmalarına devam edecek.
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